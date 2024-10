Mia Khalifa compartilha sessão sensual para mostrar aos fãs que está mais viva do que nunca

Foi no final de janeiro que uma publicação errônea em sua conta oficial do Facebook, que indicava “em memória de”, desencadeou a loucura entre os seguidores da ex-atriz pornô Mia Khalifa, que depois desse impasse teve que aparecer repetidamente para descartar o boato em suas redes sociais.

Agora, ela fez isso através de uma sessão de fotos sensual, que compartilhou em suas plataformas Twitter e Instagram, e em poucas horas recebeu milhões de visualizações de seus fãs.

Mais viva do que nunca

“A vida é muito mais fácil quando o verde marinho está na moda”, publicou a jovem, cujos cartões-postais foram amplamente celebrados por seus seguidores.

Alguns dias atrás, Mia havia esclarecido com um meme que sua suposta morte havia sido um erro na rede social e dias depois ela brincou com tweets como: “caramba, uma plástica no nariz realmente muda toda a sua vida” ou “um conjunto de fotos dentro sua casa, para silenciar quaisquer rumores”.

Tal como fez nesta sessão mais recente, em que encantou os seus seguidores com uma dezena de fotografias.

Mia Khalifa. Fuente: Instagram.

