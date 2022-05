Será que o ‘MasterChef Brasil’ vai mudar de casa em 2022?

O “MasterChef Brasil” está em sua 8ª temporada na Band. No entanto, a produção do reality show gastronômico já está se preparando para a edição de 2022.

Em fase de pré-produção, a Band está focada em encontrar um novo estúdio para gravar a 9ª temporada do “MasterChef Brasil”, que deve continuar sendo apresentado por Ana Paula Padrão. Tal procura acontece, pois o maior estúdio da emissora será usado diariamente por Faustão, a partir de janeiro.

Segundo site R7, a emissora de São Paulo está de olho em algumas produtoras na capital paulista para produzir o reality show fora das suas dependências, no bairro do Morumbi.

Com todos os episódios gravados, a 8ª temporada do “MasterChef”deve chegar ao fim no dia 14 de dezembro. Já nos dias 21 e 28 do mesmo mês, a Band promete dois especiais do reality show, que tem Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo como jurados.

Para 2022, a Band não crava a data de estreia da 9ª temporada do programa, já que ainda é preciso definir o novo estúdio e também os cozinheiros amadores que irão disputar o troféu “MasterChef Brasil” e todos os outros prêmios.

Como foi o último ‘MasterChef Brasil’

Na última terça-feira (26), o “MasterChef Brasil” foi tenso e levou os cozinheiros amadores e, até Ana Paula Padrão, ao limite. Mas, quem escorregou na cozinha e abandonou o reality show da Band foi a analista financeira Raquel Fonseca.

Aos 35 anos, ela se tornou a 16ª eliminada da 8ª temporada do “MasterChef Brasil”, ao disputar com Ana Paula diversos rounds de uma prova com ovos. Mas, no final, ela não conseguiu preparar os ovos beneditinos com magnitude.

De acordo com os chefs, o prato servido por Raquel se perdeu nos detalhes, já que o molho holandês estava com gosto de gema crua e sem sal.

A saída de Raquel da 8ª temporada do “MasterChef Brasil” emocionou os competidores, os jurados e até a apresentadora Ana Paula Padrão, que chorou e afirmou: : “Vai ser bem recebida na Bahia”.

Ana Paula, que também estava na prova de eliminação desta noite, escapou por pouco. Muito nervosa durante a prova final da competição gastronômica da Band, ela chorou e pensou em desistir dos prêmios.