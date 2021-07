Cena mais quente de série da Netflix tem erro e fãs não perdoam

A série Sex/Life lançada na Netflix recentemente e disponível apenas para maiores de 18 anos tem dado o que falar pelas cenas explícitas comparadas a saga “50 tons de cinza”.

Na trama o programa revela o ousado passado sexual de uma mulher e como ele passa a complicar sua vida no presente, já casada com filhos.

De acordo com o Metro Reino Unido, fãs na redes sociais não perdoaram uma falha que acontece justo em uma das cenas mais fortes: um nu frontal com o ator Adam Demos no chuveiro, o homem que conturba a vida de Billie Connelly, interpretada por Sarah Shahi.

A produção se esqueceu de mostrar a tatuagem de duas abelhas que o ex faz para Billie antes do terceiro episódio.

A sério é uma adaptação da literatura, mas foi inspirada na história real da autora, B.B. Easton. O livro de 2016, 4 Homens em 44 Capítulos, traz as memórias da escritora a partir de um diário no qual falava sobre seus relacionamentos que teve antes de conhecer o marido e pai de seus filhos.

Assim como a protagonista da série, Easton, começou a escrever um diário e refletir sobre as experiências mais “selvagens” que teve e usou essa estratégia ousada par apimentar a relação. A única diferença é que a autora nunca consumou um novo romance com o ex.