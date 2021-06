Com Faustão internado, Tiago Leifert assume ‘Domingão’

Internado com problemas de infecção urinária, o apresentador Fausto Silva será substituído no comando do Domingão do Faustão neste final de semana pelo apresentador Tiago Leifert.

Leifert postou um dos memes do Faustão em seu Instagram quando foi informado da substituição: Eita!

Neste domingo, de acordo com nota da TV Globo, irá ao ar no Domingão uma disputa inédita no mata-mata da ‘Super Dança dos Famosos’. Dançando os ritmos forró e rock, três competidores mostram, no palco do programa, tudo que ensaiaram para garantir uma das vagas da semifinal: o ex-atleta Robson Caetano, vencedor da ‘Dança dos Famosos’ de 2006, e as atrizes Sophia Abrahão e Dandara Mariana; as duas ficaram em segundo lugar nos anos de 2016 e 2019, respectivamente.

Em observação

Faustão está no Hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde permanece em observação, pois além da infecção apresenta quadro de glicemia e pressão alta, mas deve ter alta neste sábado.

O apresentador já acertou sua saída da Globo, após mais de 30 anos no comando do programa dominical. No final do ano, Fausto Silva vai para a Band, onde também deve apresentar um programa aos domingos.