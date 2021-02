As questões pessoais do príncipe William que colocaram seu futuro como rei em risco

Vários rumores recentes sugerem que príncipe William acredita que sua avó nunca o considerou seu neto favorito. Ele percebe que seu pai quer colocá-lo de lado na sucessão monárquica. Seu irmão mudou-se para longe, para um país distante, após uma série de lutas que congelaram o vínculo entre eles e suas respectivas duquesas.

Sua mãe não está por perto há muito tempo e ele sente cada vez mais a falta dela. Apenas a esposa e os filhos os mantêm de pé na pior crise que o príncipe enfrenta na vida adulto.

Os problemas de ansiedade do homem de 38 anos, segundo colocado na corrida ao Palácio de Buckingham, também seriam cada vez mais frequentes, segundo fontes próximas da família real, citadas pela mídia inglesa e americana.

Príncipe Harry ao lado de Meghan Markle, e príncipe William, ao lado de sua esposa Kate, em Londres 12/03/2018 / Foto: REUTERS/Peter Nicholls

Conforme compartilhado pelo site Infobae, o estresse é insuportável para William. Muito mais no ano passado, onde ele próprio lutou em segure contra a COVID-19 .

“Uma obsessão mantém a cabeça do príncipe ocupada: a quem a rainha se curvará ao decidir seu sucessor? William compete e espera que sua avó o unja sobre seu pai, Charles, o herdeiro natural do trono do Reino Unido”, detalhou o site.

No entanto, a popularidade dele e de Kate em comparação com a de seu pai e Camilla da Cornualha é muito maior entre os britânicos e ele está certo. Mas … isso é motivo suficiente? Ninguém sabe o que Elizabeth II pensa sobre isso.

“A briga entre pai e filho – cuja relação é extremamente tensa, dizem alguns – lembra o pior momento entre os dois, que já dura anos. Foi algum tempo depois da morte de sua mãe, Lady Di, em 31 de agosto de 1997. Então, o jovem príncipe o repreendeu duramente por suas decepções e pelo tormento psicológico que havia exercido sobre a princesa. Ele também o repreendeu pelo vínculo secreto que tinha com sua atual esposa, Camilla”, informou Infobae.

Ainda de acordo com as informações, a luta com Harry , seu único irmão, também é um duro golpe em seu coração. Completamente afastado das responsabilidades familiares, o (ex) duque de Sussex e sua esposa, Meghan Markle vivem felizes em Los Angeles (Estados Unidos).

Segundo outra fonte consultada pela revista americana In Touch, William está bebendo até mais do que o aconselhável.

Enquanto isso está acontecendo, Kate apóia a essência do príncipe. É ela quem realmente tenta mantê-lo, apesar de todos os obstáculos que sua vida parece ter.

Com informações do site Infobae

