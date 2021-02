Livro ou filme? Confira adaptações da literatura que chegam em 2021

Grandes títulos da literatura são fonte inesgotável para o audiovisual e, neste ano, os roteiros adaptados prometem tanto para longas-metragens quanto para séries. Ontem, a Netflix anunciou a produção do filme “Uma Garota de Muita Sorte”, baseado no livro homônimo de Jessica Knoll, lançado há seis anos.

O suspense vai ser protagonizado por Mila Kunis, que vive uma editora de revista atormentada por eventos traumáticos do passado.

O cardápio baseado nas prateleiras de mais vendidos das livrarias vai longe e passa por ação, comédia romântica e drama. Confira alguns destaques.

‘POR TRÁS DE SEUS OLHOS’

Já disponível na Netflix, a série em seis episódios é baseada no thriller de Sarah Pinborough, lançado em 2017 .Foi produzida pela mesma equipe de “The Crown”. Acompanha uma mãe solo que é tragada para a complicada relação conjugal de seu chefe. Evite spoilers a todo custo – tanto para ler quanto para ver.

‘SEM REMORSO’

O filme, que tem previsão de estreia na sexta-feira (26), na Amazon Prime Video, é protagonizado por Michael B. Jordan, que apresenta o passado de John Clark, um dos personagens do universo de Jack Ryan criado por Tom Clancy. Ryan também tem sua própria série no Prime Video, com John Krasinski à frente). O livro foi lançado em 1993.

‘EM ÁGUAS PROFUNDAS’

Da autora Patricia Highsmith, de “O Talentoso Ripley”, o suspense psicológico foi escrito nos anos 1950 e ganha agora um longa-metragem a ser lançado nos cinemas. O casal principal, Vic e Melinda, é interpretado por Ben Affleck e Ana de Armas (foto), que chegaram a formar um par na vida real também. Na trama, eles têm um acordo: ela pode ter tantos amantes quiser e o marido não vai se opor, desde que isso não ocasione um divórcio que complique a vida dos filhos.

‘SOMBRA E OSSOS’

Outra adaptação da Netflix, a série deve estrear em 23 de abril. Baseia-se no primeiro livro da chamada Trilogia Grisha. Alina (Jessie Mei Li), uma adolescente órfã, vive em uma terra oprimida por forças do mal que se escondem na escuridão. Ela descobre um poder sobrenatural que pode ajudar na unificação do reino. Ben Barnes, de “As Crônicas de Nárnia”, vive o General Kirigan, fundamental para a história.

‘AMIGAS PARA SEMPRE’

O seriado rendeu o primeiro papel de destaque para Katherine Heigl na TV após a tumultuada saída de “Grey’s Anatomy”. Aqui, ela interpreta Tully Hart, uma celebridade da TV. A amizade de décadas com Kate (Sarah Chalke) parece ser a única constante em sua vida pessoal. Seus 10 episódios podem ser assistidos na Netflix.

MAIS VERSÕES

• “A Escavação”, de John Porter. Disponível na Netflix

• As Aventuras de Pedrito Coelho, de Beatrix Potter. Previsão de estreia no cinema em abril

• “Duna”, de Frank Herbert. Previsão de estreia no cinema em outubro

• “O Rouxinol”, de Kristin Hannah. Previsão de estreia no cinema em dezembro

• “Nove Desconhecidos”, de Liane Moriarty. Previsão de esteia no cinema ainda este ano

• “Agora e Para Sempre, Lara Jean”, de Jenny Han. Trilogia completa na Netflix.

• “A Última Carta de Amor”, de Jojo Moyes. Estreia a ser anunciada na Netflix.