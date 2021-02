A atitude de Harry e Meghan Markle que desencadeou a fúria do Príncipe William

As coisas não vão bem entre os membros da realeza britânica. O príncipe William ficou furioso e triste com a despedida de Meghan e Harry à rainha e acredita que a declaração final do casal foi "insultuosa, desrespeitosa e petulante", afirma a mídia britânica.

O duque de Cambridge ficou "chocado e entristecido" pelo comportamento de seu irmão, disseram fontes ao Sunday Times, depois que Harry e Meghan foram destituídos de seus títulos reais e Elizabeth II sugeriu que uma "vida de serviço público" não é compatível com a nova carreira lucrativa do casal nos Estados Unidos.

O tom da resposta do casal – transmitido poucos minutos após o anúncio da rainha – foi o gatilho para a fúria, conforme detalhado pelo site Infobae.

"Conforme evidenciado por seu trabalho durante o ano passado, o Duque e a Duquesa de Sussex continuam comprometidos com seu dever e serviço no Reino Unido e em todo o mundo, e têm oferecido seu apoio contínuo a organizações que representam independentemente de sua função oficial. Todos podem viver uma vida de serviço. O serviço é universal “, disse o porta-voz de Harry e Meghan.

Assim, a disputa prejudicou ainda mais o relacionamento entre os irmãos, e alguns no Palácio afirmam que é a ruptura real mais séria em décadas .

Fontes do Sunday Times disseram que William acredita que a declaração de Sussex foi "petulante e um insulto à rainha" e foi "muito triste" e está "muito chateado com o que aconteceu".

Além disso, soube-se que a apresentadora de talk show Oprah Winfrey passou dois dias com os Sussex na semana passada para uma entrevista.

Fontes disseram que o acesso "íntimo" da apresentadora deu a ela uma "visão real" dos desacordos com a família real e eles acreditam que a entrevista, que irá ao ar em 7 de março, será "ouro puro".

