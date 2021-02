A 'lista das listas' dos mais odiados da música

Em “Alta Fidelidade”, o escritor britânico Nick Hornby deixou acessível até a quem não era crítico de arte o poder de hierarquizar a cultura pop, em formato dos top 10 (ou top 5, ou top 3). O resultado sempre é controverso, ainda mais numa listagem mais ampla, como a feita recentemente pela revista norte-americana “Best Life”, com as 21 bandas mais odiadas de todos os tempos.

Destinada ao público masculino, a publicação criou uma espécie de índice de rejeição. Primeiro, eles chegaram aos grupos mais “massacrados” após vasculharem artigos de outros veículos e fóruns sobre música, usando inclusive robôs. Depois, submeteram esse top 21 dos excluídos a cinco métricas para chegar ao Hated Band Index, número que determinou a posição da banda na listagem.+

Por causa desse método, nomes que jamais entrariam em uma lista do tipo ficaram entre os mais odiados. É o caso do mestre Bob Dylan, que ganhou o sexto lugar. O mesmo para o sempre elogiado Radiohead, elencado em oitavo lugar, além do Nirvana, Metallica e Rush, que têm públicos apaixonados e acabaram mais odiados, segundo a lista, do que o Spin Doctors e o Linkin Park.

O top 3, no entanto, não é novidade alguma: Nickelback, Limp Bizkit e Creed.

Como foi o cálculo

A “bússola” da equipe da revista “Best Life”foram as seguintes listas: top 20 das piores bandas de todos os tempos, do site “LA Weekly”, os 123 piores músicos de todos os tempos, da revista “Vice”, o top 21 das bandas super odiadas da “Ultimate Guitar”, além de duas enquetes do site Ranker: as 102 bandas mais superestimadas e ainda as 421 piores bandas de rock de todos os tempos.

Já que o método de alguns dessas listas é diferente, foram feitos ajustes. A da “Vice”, por exemplo, não era um ranking, então a banda ganhava um ponto apenas se constasse nela.

As bandas que mais amamos odiar… ou defendemos até o fim