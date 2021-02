OMG! Promo do episódio 17x7 de Grey’s Anatomy é divulgada e revela detalhes importantes; assista

Aos que não aguentavam mais esperar para saber o que acontecerá na exibição 17×7 de Grey’s Anatomy, fique tranquilo, pois foi publicada uma nova promo com mais detalhes deste episódio.

Semelhante à estreia da nova temporada, o episódio de retomada, que acontecerá nos Estados Unidos em 11 de março de 2021, será uma produção crossover com a série derivada Station 19.

E se você está curioso para saber o que deve acontecer no futuro de Grey’s Anatomy, compartilharemos abaixo o vídeo com a promo divulgada em um perfil de fãs da série no Twitter.

