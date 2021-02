Netflix: 7 filmes fortes sobre relacionamentos amorosos complexos

Relacionamentos não são fáceis e alguns filmes da Netflix levam esta complexidade para ficção. Confira uma lista com 6 filmes fortes sobre as dificuldades no amor:

Malcolm & Marie

O cineasta Malcolme sua namorada Marie voltam para casa, após a festa de lançamento de um filme, para aguardar o iminente sucesso de crítica e financeiro. A noite de repente toma outro rumo quando revelações sobre o relacionamento começam a surgir, testando a força do amor do casal.

Marriage Story

Nicole e seu marido Charlie estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar. Temendo que o pequeno filho sofra as consequências da separação, o casal decide continuar vivendo sob o mesmo teto, tentando fazer com que este seja um divórcio amigável. Porém, a convivência forçada entre os dois acaba criando feridas que talvez nem o tempo seja capaz de curar.

Acrimony

Uma fiel esposa, cansada de ser colocada pra trás por seu marido perde a cabeça quando fica claro que está sendo traída.

Quando a Vida Acontece

Um casal que enfrenta problemas de fertilidade tem seu casamento testado durante as férias em um resort na Sardenha — e a família ao lado só aumenta a tensão.

Pecados Íntimos

Dois casais voltam a ceder seus impulsos adolescentes e colocam a tranquilidade do bairro familiar onde vivem em risco.

Third Person

A trama segue três casais lidando com dilemas de relacionamento em Roma, Paris e Nova York.

Newness

Em tempos de aplicativos, nem todos os casais conseguem manter o interesse em modelos de relacionamento tradicionais e embarcam em aventuras longe da monogamia.