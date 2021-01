'Todos Nós': Davi Moraes lida com a perda dos pais em novo EP

O ano de 2020 foi particularmente difícil para a família Moraes. Em 13 de abril, o patriarca, Moraes Moreira, morreu aos 72 anos, de infarto. Em 25 de novembro, Marília Mattos, ex-mulher do compositor baiano e mãe de seus dois filhos mais velhos, partiu da mesma causa, aos 69 anos. Ainda em processo de elaboração das perdas, o músico Davi Moraes lança o EP “Todos Nós”.

O trabalho tem quatro canções que conversam com esse momento familiar e foi batizado por sugestão da irmã, Ciça, lembrando os tempos em que o eterno novo baiano levava mulher e filhos pequenos às turnês. O título também faz referência à primeira composição de Davi, que o pai gravou em “Bazar Brasileiro” (1980).

Três das canções são inéditas. “Aquele Abraço do Gil” está entre as últimas letras de Moraes. Num encontro na padaria – ele tinha como ritual tomar café lá -, entregou os escritos para a compositora Joyce fazer a melodia. A própria canta a música no EP.

“O Cantor das Multidões”, de Mu Carvalho, músico da A Cor do Som, banda base de Moraes em seus primeiros álbuns solo, é um tributo explícito. “Moraes Moreira, um artista brasileiro, compositor de tantos sonhos, tanto sol, que deu luz e cor aos sons”, diz trecho da música.

“Meu pai tinha noção de tudo o que fez, que foi gigante. Porém, nunca se gabou. Se ele tivesse feito só os Novos Baianos, uma das maiores bandas de todos os tempos, já seria muito. Mas, depois, foi o primeiro cantor de trio elétrico e emplacou grandes sucessos”, diz Davi.

“Na carreira solo, era um hit atrás do outro. Ele dizia que o canto dele era fora de padrão, era um jeito de cantar de forma percussiva – e fazia boleros e canções românticas com a mesma paixão que fazia frevos, afoxés e maracatus. Teve uma relação bonita com grandes maestros e arranjadores como Lincoln Olivetti, Sivuca, Francis Hime e Cesar Camargo Mariano, que adoravam trabalhar com ele por conta do inesperado que ele trazia para as músicas”, completa o filho.

“Aos Santos”, música de Davi e letra de Carlinhos Brown, fecha o trio de inéditas e também dá voz ao luto. “Eu mereço o fim desse sentimento”, diz trecho.

“Davilicença”, música de Moraes de 1977, ganhou versão “vozes e violão”. Marina Lima, prima de Marília Mattos, faz dueto com Davi em emocionada homenagem à mãe do músico.

“Ela era lindíssima, da turma do Arpoador. Reunia as pessoas. Foi uma partida parecida. De repente, é aquilo que dizem… eles queriam ficar juntos também no outro plano”, diz.