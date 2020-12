Sequestro e caos: Confira todos os detalhes do episódio 17x6 de Grey’s Anatomy

Para fechar a primeira parte da 17ª temporada de Grey’s Anatomy antes de seu hiato, a trama da ABC exibirá amanhã (17) o episódio 17×6 que para os que ainda não sabem, será um crossover com a série Station 19.

Ao que se pode perceber, o sucesso da estreia com a produção derivada foi tanto, que a mesma ideia será repetida agora, nesta quinta-feira.

Importante! Este texto conterá spoilers, então só siga a leitura caso queira ficar por dentro de todos os detalhes de maneira antecipada.

Para quem está curioso sobre o que acontecerá na exibição 17×6, além da surpresa de Meredith (Ellen Pompeo) acordar, outro tema, ao que tudo indica, retornará à discussão. Você imagina qual?

Trata-se do tráfico humano, pelo menos é o que indica ser. Na promo compartilhada ontem (15) no perfil oficial da série no Instagram, uma pessoa aparece dizendo: “Duas meninas estão sendo mantidas em cativeiro naquela casa em chamas”.

Logo após este trecho, Owen aparece dizendo: “Sequestrar adolescentes durante uma pandemia?”.

Além disso, o próximo episódio, ao que se pode perceber, trará o momento em que os médicos lidam com o pico da pandemia e a ocupação total dos leitos, possivelmente será um cenário de caos.

Quer saber mais sobre tudo que acontecerá? Confira a seguir a publicação feita no perfil da série.

