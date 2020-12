Trailer do episódio 17x6 de Grey’s Anatomy traz grande novidade para os fãs; assista

Na próxima quinta-feira (17), a ABC estreará mais um episódio da 17ª temporada de Grey’s Anatomy, em específico a exibição 17×6.

Para quem acompanhou alguns spoilers da season que está em andamento, viu que os médicos estão em um grande embate na luta contra o coronavírus, tendo como paciente especial a doutora Grey (Ellen Pompeo).

Até o momento, não há grandes novidades sobre o estado de saúde da médica e por isso, os produtores da série da ABC aproveitaram para proporcionar aos fãs momentos de emoção, com o retorno de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight).

De toda forma, embora estas participações tenham sido importantes, os fanáticos estão preocupados com a saúde de Meredith.

Mas afinal, o que deve acontecer?

Para quem está curioso, a promo do episódio 17×6, além de revelar outras informações, encerra as imagens com uma grande novidade, Grey despertará.

Sendo assim, agora, o que resta é aguardar não só a médica acordar, mas acompanhar qual será a trama que a ABC reserva para ela.

Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube.

