MasterChef Brasil: Episódio desta terça terá pela primeira vez só participantes negros

A sétima temporada do MasterChef Brasil continua firme e forte em seu novo formato, com oito participantes a cada edição surpreendidos pela Caixa Misteriosa dos Famosos. Pela primeira vez no programa, todos os competidores são negros, no episódio de hoje, às 22h45, na Band.

“Serão apenas participantes negros, porém não destacamos isso na divulgação nem no programa. O MasterChef Brasil sempre buscou trazer diversidade e representatividade, por isso neste episódio não será diferente. É uma edição como outra qualquer, com pessoas que se inscreveram e mereceram estar no talent show. Os participantes não estão ali pela cor da pele, mas sim pelo talento gastronômico e pelo sonho de ser um MasterChef”, ressaltou a assessoria de imprensa do programa em nota.

Mais uma vez a Caixa Misteriosa dos Famosos vem cheia de desafios. Di Ferrero sugere um pudim que traz memórias afetivas de sua infância. Preta Gil indica o estrogonofe como sua comida favorita. Paula Fernandes vai de salpicão assado. Para fechar com chave de ouro, Elba Ramalho pede aos chefs para fazerem um peixe grelhado. Na prova decisiva, os sobreviventes terão de mostrar muito sabor e técnica em um galeto recheado.

Quem levar o 21º troféu do talent show para a casa, além de ganhar R$ 5 mil do PicPay, ainda será premiado com uma bolsa de estudos integral para graduação ou pós-graduação da Universidade Estácio, um dispositivo Echo e R$ 5 mil em compras no site amazon.com.br. A Brastemp confere ao campeão um forno da linha Gourmand e a Tramontina, um jogo de panelas profissional e um Kit Chef de facas.