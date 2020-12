Gracyanne Barbosa compartilha nova foto ousada e causa furor nas redes sociais

A musa fitness Gracyanne Barbosa causou furor nas redes sociais com uma nova foto nesta segunda-feira (30).

Ela compartilhou nova imagem ousada no Instagram. No registro, ela aparece segurando um dos seios com a mão e tampando o outro com os cabelos.

Na postagem, que ganhou milhares de curtidas e comentários, Gracyanne também aproveitou para fazer uma brincadeira com os fãs.

“Digite no seu teclado Segunda feira, noite boa para… e deixe o corretor completar! Me conta aqui embaixo o que saiu”, escreveu. Confira: