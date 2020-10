Pelé cantor? Veja duetos do rei do futebol com Elis Regina e Roberto Carlos

Pelé é o melhor jogador de futebol de todos os tempos (desculpe, Maradona). Entretanto, pouca gente sabe que ‘O Rei’ é apaixonado por música e se arrisca como cantor e compositor, já tendo escrito mais de 120 canções.

Veja abaixo 3 momentos em que Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, trocou a bola pelo violão:

‘Vexamão’ / ‘Perdão não tem’ (1969)

Em 1969, gravou em dueto com Elis Regina ‘Vexamão’ e ‘Perdão não tem’, as duas de sua autoria. As faixas foram lançadas em compacto pela extinta Philips/CBD e hoje estão disponíveis no Spotify.

‘O mundo é uma bola’ (1977)

Em 1977, aconteceu o encontro do rei do futebol com o rei da Música Popular Brasileira: Pelé participou do festival de fim de ano de Roberto Carlos na Globo cantando ‘O mundo é uma bola’, também de sua autoria.

‘ABC do bicho papão’ (1985)

Em 1985, Pelé fez uma participação especial no disco de estreia do grupo musical infantil Trem da Alegria cantando a sua composição ‘ABC do bicho papão’. Em 1998, Pelé voltou a cantar a canção (com a letra modificada) para uma campanha de alfabetização do governo brasileiro.