‘American Horror Story’: as 3 cenas mais perturbadoras da série da Amazon Prime Video

Desde que ‘American Horror Story’ estreou, em 2011, muita gente ficou sem dormir. Já são 9 temporadas (independentes entre si) da série de terror, que agora está disponível no Amazon Prime Video.

Recentemente, o Thrillist teve a difícil missão de eleger as cenas mais perturbadores da história da série. Na lista abaixo, vocês podem ver 3 delas. Vamos lá? Mas por favor: não se esqueçam de deixar a luz acesa à noite…

1- Mortes GoPro em Roanoke (‘Roanoke’, Episódio 9)

Que há muitas mortes na série, todos nós já sabemos. Mas o assassinato dos três vloggers millenials mostrado do ponto de vista de suas GoPro é especialmente perturbador. As imagens gravadas pelas pequenas câmeras mostram um Lee possuído, ignorando os pedidos de misericórdia do grupo, que é morto de um jeito bem tradicional: incendiado em uma estaca de madeira. Conteúdo sensível, de fato.

2- O pesadelo sem fim de Lana Winters (‘Asilo’, episódio 5)

Nessa temporada, passada em 1964, a jornalista Lana Winters é enviada a um hospício pelo simples fato de ser lésbica. As etapas do seu ‘tratamento’ são terríveis e rendem algumas das cenas mais dolorosas de serem vistas em toda a série. Pra piorar, quando finalmente consegue escapar de lá, ela termina na casa do do serial killer Bloody Face, Dr. Thredson, que é toda decorada com móveis feitos de pele humana. Ela é presa em seu porão, onde encontra o corpo de sua ex-namorada, que é violado sexualmente pelo psicopata. A sequência hedionda joga com alguns de nossos maiores medos.

3- Addiction Demon ('Hotel', Episódio 1)

Em 'American Horror Story', há muitas criaturas infernais e personagens sádicos. Entretanto, poucos permanecem tão perturbadores quanto o ‘Demônio do vício', residente do Hotel Cortez. Definitivamente é difícil esquecê-lo. E a entrada da noite talvez seja o momento mais difícil de ser assistido em toda a série: é quando o demônio conhecido por punir os hóspedes viciados por seus pecados, assalta e mata Gabriel.

E pra você, quais são os momentos mais assustadores da história da série?