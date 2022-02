Qual a diferença entre os prêmios de Trilha Sonora e Canção Original no Oscar?

Um dos momentos mais esperados por cinéfilos de todo o mundo, o Oscar tem diversas categorias – algumas, inclusive, que provoca confusão em muita gente. Uma dessas dúvidas é qual seria a diferença entre Melhor Trilha Sonora e Canção Original.

Não é muito difícil: basicamente, Canção Original vai para uma única música do filme, enquanto Trilha Sonora premia todo o conjunto musical de um longa.

A trilha de «A Forma da Água», por exemplo, ajuda a construir diversos momentos no filme. Com uma protagonista muda, são as melodias que, em várias cenas, transmitem os sentimentos propostos pelo diretor. O mesmo acontece em «Trama Fantasma», com o piano percorrendo todo o longa. Para concorrer em Melhor Trilha Sonora, a Academia exige que ao menos cinco músicas instrumentais tenham sido criadas exclusivamente para o filme.

Já Melhor Canção Original costuma selecionar uma música-tema – do filme ou de um personagem específico – que fica martelando na cabeça do espectador depois do filme. E como o nome já diz, a canção precisa ser inédita. Não tem quem assista «O Rei do Show», por exemplo, e não se lembre de pelo menos uma das músicas.

Em outros casos, como em «Me Chame Pelo Seu Nome», a canção-tema do filme aparece em diversos momentos, funcionando como uma trilha sonora de uma música só. Mas, como é uma faixa apenas, não pode concorrer para Melhor Trilha Sonora.

Vale lembrar que os prêmios não vão para os artistas que cantam, mas sim para seus compositores. Adele ganhou o Oscar em 2013 por «Skyfall» por ser uma das autoras da letra. Para deixar claro isso: no ano seguinte, embora seja Idina Menzel quem cante «Let it Go», quem realmente venceu o prêmio foi o casal Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez – que também concorrem este ano por «Remember Me», da animação «Viva – A Vida é uma Festa».