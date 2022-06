Beyoncé realiza sonho de fã com câncer terminal após campanha na web

A cantora Beyoncé derreteu o coração dos internautas ao realizar o sonho de uma fã com câncer terminal nesta última quarta-feira (22).

Os amigos de Ebony Banks fizeram uma campanha na web, usando a hashtag #EBOBMEETBEYONCE (Ebob encontra Beyoncé, em português), e a artista entrou em contato usando um aplicativo de chamadas de vídeo. Na conversa, Beyoncé diz «Eu te amo» à menina.

Estudante do ensino médio, a jovem Ebony está internada em um hospital no Texas, nos Estados Unidos, para tratar um câncer que se encontra no estágio IV/

No início de março, a escola realizou uma cerimônia de formatura antecipada especialmente para ela, que precisou se afastar do colégio. Embora a cura do câncer seja altamente improvável, ela não parou de estudar.

A escola de Ebony agradeceu no Twitter aos internautas que se envolveram na campanha.

Veja os vídeos da ligação de Beyoncé para a fã: