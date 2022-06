Candidato ficou emocionado ao encontrar Ana Paula Padrão no ‘MasterChef’

Assim como todos os participantes, Abel Chang Lou estava ansioso para se encontrar com Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella. No entanto, ele também aguardava o momento que teria uma oportunidade de conversar com a apresentadora Ana Paula Padrão.

«A verdadeira emoção foi conversar com a Ana Paula. Acho que isso foi o mais top até agora, sensacional», afirmou. «Eu só fiquei um pouco nervoso depois pelo tamanho da sala e pela distância que a bancada está dos chefs – isso intimida um pouco. E eu não estava tão confiante, meu prato tinha um defeito. E eu sabia quem ia apontar o defeito e o que a Paola ia dizer sobre ele», completou.

«Tinha certeza que ela ia falar que a minha comida não impactava, que não tinha alma, porque eu também senti isso. Era uma comida fria, não de temperatura, mas de não cativar. Senti a mesma coisa quando estava treinando esse prato. Eu já esperava por isso, então tive de dar o meu melhor. O que apresentei foi um all-in», disse ainda, utilizando uma expressão das mesas de carteado quando o jogador aposta todas as suas fichas.

«Eu me arrisquei. Agora tenho que fazer o que eu sei fazer bem: aquelas comidas de família, de juntar a galera. O que eu apresentei ali foi uma porção de passarinho, de restaurante chique. Aquelas porções que o pessoal olha e pensa: ‘Isso enche a barriga?’. Foi uma tentativa de demonstrar mais técnica», finalizou.

[cultura-embed src=»http://mais.uol.com.br/static/uolplayer/?mediaId=16164004&autoplay=false&share=false» height=»338″ width=»600″]