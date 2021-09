Sylvinho é ‘pequeno’ para atual Timão

O Corinthians empatou o último jogo do Brasileirão com o Juventude e uma coisa ficou bem clara: a incapacidade que tem o atual técnico do time, o Sylvinho, de fazer funcionar a engrenagem dessa nova equipe com os reforços que chegaram. Vejam só, ele fez uma baita atrocidade escalando o Gabriel como único volante. No final das contas, os gaúchos dominaram o meio-campo e tinham espaço até para marcar a saída da bola da zaga corintiana. Por mais que ele idealizasse o Renato Augusto como segundo volante, deu pra ver nitidamente que ele não tem condições para executar essa função. Pelo menos por enquanto.

Outra coisa foi o Giuliano. Coitado! Esse correu pra caramba e não chegou a lugar algum. Não conseguiu criar nada e porque o treinador não fez o esquema pra isso. O atacante Roger Guedes – que acabou salvando a pátria alvinegra com o gol de falta no final – ficou jogado na ponta muita vezes indo buscar a bola atrás, algo totalmente sem critério. O Jô a bola batia e voltava. Não conseguia fazer uma jogada de pivô sequer.

Está evidente que o problema, que antes era a qualidade do elenco, agora é a qualidade do treinador. Na minha visão o Sylvinho está pequeno para o atual elenco do Corinthians. Ou seja, a falta de experiência dele está prejudicando a montagem do time e as consequentes variações táticas. Até o Mosquito que vinha voando (com o perdão do trocadilho) não jogou absolutamente nada. Ficou preso na marcação. E quando o Willian entrar? Onde ele vai colocar o cara? Não é o caso nem de pedir a cabeça do Sylvinho nesse momento. Talvez ele até vá melhorando com o tempo. Fato é que o Corinthians não tem esse tempo para testes e as dificuldades vão evidenciar esse problema. Quem avisa amigo é.

Felipe Melo de saída?

Esses dias o ex-meia Verón, hoje presidente do Estudiantes da Argentina, declarou que gostaria de ver o volante Felipe Melo no time dele. Vale lembrar que o contrato do jogador com o Palmeiras acaba no final desse ano e a própria diretoria já declarou que não renovará o vínculo. Estava pensando que essa oportunidade pode ser ótima para o Felipe, já que não dá pra negar que ele ainda tem um “resto” de lenha pra queimar. A única coisa que realmente pesa é o atual salário dele no Verdão. Nos atuais moldes ele está longe de valer o custo-benefício proposto.

