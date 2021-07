Você está cuidando bem de você?

Ontem, 24 de julho, foi o Dia Internacional do Autocuidado. A data foi criada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) com o objetivo de conscientizar as pessoas a fazer melhores escolhas e a adotar hábitos que contribuem para saúde e o bem-estar físico e mental.

O termo autocuidado é autoexplicativo: cuidar de si mesmo, buscando o equilíbrio do corpo e da mente. A OMS aponta, como pilares do autocuidado:

buscar conhecimento e informação confiável em saúde;

buscar o bem-estar mental e autoconsciência;

praticar atividade física;

ter uma alimentação saudável;

evitar atitudes de risco, como fumar e beber em excesso;

cuidar da higiene e

usar racionalmente os produtos e serviços de saúde, inclusive medicamentos isentos de prescrição.

Não é coincidência que os pilares são semelhantes aos da Medicina do Estilo de Vida, abordagem da medicina que prescreve a adoção de hábitos saudáveis para prevenir e tratar doenças, reconhecida e adotada por centros de referência como a universidade de Harvard.

A base de tudo isso é a ciência: estudos comprovam que os hábitos mais saudáveis podem evitar até 80% das doenças crônicas não-transmissíveis (problemas cardíacos, diabetes, obesidade e vários tipos de câncer), justamente as que mais matam no mundo.

Desde o início da pandemia, nunca se falou tanto da importância de cuidar da saúde físico e mental. Por outro lado, com a reviravolta que a Covid provocou na nossa rotina, muitos hábitos importantes ficaram de lado, atropelados pelas preocupações, pelo estresse e pela ansiedade.

Fica aqui o meu convite para você parar um minuto, respirar fundo e repensar cada um desses pilares, buscando oportunidades de fazer alguns ajustes na rotina para viver mais e melhor.

Não estou falando de inventar a roda nem mudar tudo completamente, mas de pequenas coisas que fazem a diferença, como comer mais frutas e legumes, beber mais água, andar mais a pé, dormir um pouco mais cedo. Cuidar melhor de você.

