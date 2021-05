Esta semana, repense o seu estilo de vida

Você já ouviu falar na Medicina do Estilo de Vida? É uma nova abordagem da medicina, multidisciplinar, que prescreve a adoção de hábitos saudáveis para para prevenir, tratar e reverter doenças crônicas como diabetes, obesidade, hipertensão, colesterol alto e vários tipos de câncer.

“A ciência comprovou que adotar hábitos mais saudáveis reduz em até 80% a incidência dessas doenças crônicas”, afirma a médica Sley Tanigawa, presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida (CBMEV).

Os seis pilares da Medicina do Estilo de Vida (MEV) são:

Alimentação balanceada;

Atividade física regular;

Sono reparador;

Controle do estresse;

Controle do consumo de substâncias tóxicas (como cigarro e álcool);

Relacionamentos saudáveis.

Totalmente baseada em evidências científicas, essa abordagem médica tem sido adotada especialistas das mais diversas áreas: cardiologia, endocrinologia, nutrologia, entre outras. “A mudança do estilo de vida pode atuar em conjunto com um tratamento médico preexistente ou, em muitos casos, eliminar a necessidade de medicamentos e até reverter completamente doenças crônicas e autoimunes, entre outras”, explica Sley.

Nesse contexto, a relação médico-paciente ganha destaque. O papel do médico vai além da prescrição: ele compartilha dicas importantes de saúde com o paciente e o incentiva e orienta na adoção de hábitos mais saudáveis. “Estimulamos o empoderamento do paciente, que se torna cada vez mais informado e ativo no processo de transformação da própria saúde.”

Para informar as pessoas sobre essa nova área da medicina e conscientizar a população sobre o impacto das nossas escolhas na saúde física e mental, o American College of Lifestyle Medicine (Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida) lançou uma campanha global, a Lifestyle Medicine Week, que acontece de segunda, 31 de maio a sábado, 5 de junho, com diversas palestras abertas ao público.

A campanha propõe desafios diários, baseados nos seis pilares:

Segunda-feira – Coma mais vegetais

Terça-feira – Ame mais

Quarta-feira – Durma bem

Quinta-feira – Continue em movimento

Sexta-feira – Mantenha a calma

Sábado – Esteja presente

A #LMWeek pode ser acompanhada pelo perfil oficial do American College no Instagram (@aclifemed). Aqui no Brasil, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida (@cbmev.org.br) promove uma série de lives durante a próxima semana.

