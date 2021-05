É boa ideia mudar o filho de escola em plena pandemia?

Mudar as crianças de escola nunca foi fácil. Em tempos de pandemia, então, a situação ficou ainda mais complexa. Mas se a ideia existe, como levá-la adiante? Especialistas ouvidos pela Canguru News dão dicas sobre o que é importante levar em consideração antes da mudança.

Qual o motivo da mudança?

Segundo Cristina Nogueira Barelli, coordenadora do curso de Pedagogia do Instituto Singularidades, de São Paulo, a primeira coisa é se perguntar: qual o motivo da mudança? “A questão não é ser ou não uma boa ideia, e sim aprofundar os motivos que levam a pensar nessa possibilidade”, explica. “Se já era um projeto da família, ou da criança – caso ela esteja em uma faixa etária na qual possa opinar – antes mesmo do início da pandemia, pode sim acontecer. Mas é preciso levar em conta as limitações impostas pela pandemia em termos de integração à nova escola, já que nem todas retornaram às aulas presenciais.”

Não tome decisão de forma impulsiva

Miriam Hallake, psicóloga escolar e especializada em terapia de família, ressalta a importância de não tomar a decisão de forma impulsiva. “A mudança, em si, não é ruim. Se já havia uma insatisfação da criança ou da família antes da pandemia, não há problema em dar prosseguimento ao projeto”, diz. Mas se a motivação for outra – financeira, com a dificuldade em pagar as mensalidades, ou desagrado com os resultados das aulas remotas – é melhor esgotar as possibilidades de negociação.

Educar é ensinar a superar desafios

“Neste momento em que estamos nos relacionando através das redes sociais, as crianças podem continuar a encontrar os amigos, mas o que não pode faltar é uma educação de qualidade, seja no ensino presencial ou no ensino remoto”, diz a psicopedagoga Sueli Conte, que acaba de lançar o livro “Educando para a Vida no Pós-Pandemia”. “Desejamos voltar de vez ao ensino presencial, mas a vida jamais será a mesma e a escola também não. Estamos preservando o que temos de melhor: a capacidade de superar qualquer desafio. Isto é educar”, conclui Sueli.

A cangurunews.com.br é uma plataforma de conteúdo sobre infância para mães, pais, avós, cuidadores e educadores. A Canguru no Metro é publicada todas as terças-feiras, sempre neste espaço.