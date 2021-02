Até Bahia fecha as praias

Falei com o prefeito Edinho Silva, que literalmente fechou a linda cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Nem mercado nem transporte coletivo funcionam. Na chamada morada do sol, morreram só nos primeiros 45 dias deste ano quase que o mesmo número de pessoas que morreu no ano passado inteiro.

Aliás, em 2020, um jovem cheio de saúde morreu do novo coronavírus. Neste ano, em menos de dois meses, já morreram oito jovens e muita gente com até 37 anos. Edinho reconhece que é difícil tomar essa atitude extrema em uma economia quebrada e enquanto espera as chamadas usinas de oxigênio. Mas não tem outro jeito.

Na entrevista com o governador da Bahia, Rui Costa, a coisa não foi diferente. Dezenas de mortes todo dia e hospitais lotados. Bares e restaurantes, que estavam abertos até as 22h, também seguem o toque de recolher no mesmo horário, mas agora fecham mais cedo, às 18h. O prefeito da fantástica cidade de Salvador fechou todas as praias.

Quando algumas das praias mais lindas do mundo são fechadas num dos nossos paraísos turísticos, é porque o pior ainda está por vir.