Loucas por cookies – Parte 1

Quem já nos segue nas redes sociais, sabe o quanto adoramos cookies! E muitos seguidores contribuíram para que experimentássemos mais de 20 marcas diferentes de São Paulo. Com tanta variedade, surgiu a ideia de criar uma lista com os nossos cookies preferidos.

Cookie não se traduz nem por biscoito nem bolacha. A origem da palavra é holandesa – “koekje” – e significa pequeno bolo, mas foram mesmo os britânicos que colocaram a receita dos cookies simples em prática, para harmonizar com o tradicional chá. Em 1930, em Boston, Estados Unidos, Ruth Wakefield inovou a tradicional receita dos cookies britânicos, colocando pedaços de chocolate na massa, os “chocolate chips”. O sucesso foi tanto que ela até abriu uma loja, a Toll House Cookie (pertencente à Nestlé atualmente) e o doce se espalhou pelo mundo todo.

No Brasil, o cookie vem ganhando cada vez mais espaço e nossos seguidores sempre nos perguntam quais são os nossos cookies preferidos. E antes de responder, checamos qual estilo de cookie a pessoa prefere: alguns gostam de cookie mais amanteigados e macios, outros de cookies bem moles, em que recheio e massa quase se funde e ainda há os que gostam de cookies mais duros… há uma infinidade de estilos. Contamos aqui os nossos top 3 cookies preferidos da cidade, descrevendo o estilo de cada um deles, para ajudar na sua escolha:

1. A Caixa de Cookie (@acaixadecookie): mais amanteigados, extremamente macios, grandes e com recheio se misturando à massa depois de aquecer. São 6 sabores fixos no cardápio e todo mês há sabores exclusivos. Nossos preferidos são: nutella, caramelo e flor de sal, banana com nutella e cookies and cream. Fornadas às quartas e sextas. Pedidos pelo direct ou pelo e-mail [email protected]

2. Cookie 4 U (@cookie.4.u): optaram por usar apenas ingredientes premium, como farinha especial, pistache italiano e chocolate Callebaut, além de fabricarem a manteiga e o açúcar utilizados nas receitas. Os cookies são extra macios, grandes, muito recheados e deliciosos. Nossos preferidos são: kinder, lemon pistache, white caramel salt e nutella. Fornadas às terças, quintas, sextas, sábados e domingos. Pedidos por diect do Instagram, whatsapp 11 997791881 ou pelo e-mail [email protected]

3. Broo’s Cookies (@brooscookies): seguem o estilo americano, bem recheados, macios, com a massa se fundindo ao recheio. Há inúmeras opções de sabores e nossos preferidos são: nutella, lindt, oreo, tortinha de ninho com nutella. Lojas físicas: Rua Harmonia, 366/ Rua Dr. Jesuíno Maciel, 990/ Rua Euclides Pacheco, 247. Pedidos pelo IFood, Rappi, Uber, James e Cornershop ou nas lojas físicas