Um grande feito: calor é convertido em energia elétrica com nova tecnologia japonesa

Através de uma publicação no site da Universidade de Ciências de Tóquio, foi anunciado que os cientistas japoneses alcançaram um avanço revolucionário no campo da energia ao descobrir uma nova forma de converter calor em energia elétrica. Fato alcançado como resultado do estudo do dissilicieto de tungstênio (WSi2) e suas propriedades termoelétricas únicas.

Uma forma inovadora de gerar energia elétrica

Nesta pesquisa, os materiais termoelétricos são essenciais para aproveitar o calor residual gerado por diversos processos industriais e convertê-lo em energia elétrica útil. Daí o enorme potencial desta tecnologia, graças ao poder de melhorar a eficiência energética numa vasta gama de aplicações, desde a geração de eletricidade em veículos até à alimentação de dispositivos eletrônicos em ambientes remotos.

Tradicionalmente, os dispositivos termoelétricos geram eletricidade a partir do fluxo de calor na mesma direção. No entanto, pesquisadores japoneses descobriram que o dissilicieto de tungstênio e sua capacidade condutora são capazes de gerar eletricidade perpendicular ao fluxo de calor. Fenômeno conhecido como efeito termoelétrico transversal que dá origem a dispositivos mais eficientes e compactos.

Ao gerar eletricidade normalmente, os dispositivos baseados em WSi2 requerem menos componentes e conexões, reduzindo as perdas de energia da resistência elétrica. Isso resulta em maior eficiência na conversão de calor em eletricidade e abre as portas para uma nova geração de dispositivos termoelétricos mais compactos e potentes.

O potencial deste avanço científico reside em todas as áreas onde pode ser utilizado, como a sua capacidade de revolucionar a eficiência dos veículos, aproveitando o calor do motor para gerar eletricidade adicional. Acrescentando que graças a esta tecnologia, a energia pode ser levada a áreas remotas, alimentando sensores e dispositivos eletrônicos em locais sem acesso à rede elétrica.

A descoberta do efeito termoelétrico transversal no WSi2 representa um avanço significativo no desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis e eficientes. Esta inovação poderá revolucionar a forma como geramos e utilizamos energia, abrindo novas possibilidades para um futuro mais limpo e sustentável.