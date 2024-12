Motor de busca ChatGPT ainda é muito “verde”: estes são os problemas que apresenta

Um estudo recente do Tow Center for Digital Journalism da Columbia apontou grandes problemas na ferramenta de busca do ChatGPT. Apesar de ter sido projetado para fornecer respostas rápidas e apoiado por fontes confiáveis, os pesquisadores descobriram que o chatbot tem dificuldades significativas em atribuir citações às suas fontes originais, e até forneceu informações incorretas em diversas ocasiões.

O que o estudo revelou?

A equipe do Tow Center analisou como o ChatGPT lida com a atribuição de citações executando um teste com 200 citações de 20 publicações diferentes. Isso incluiu citações na mídia que impedem a OpenAI de acessar seu conteúdo, o que provavelmente complicou ainda mais o desempenho do modelo.

O resultado foi preocupante:

153 respostas estavam incorretas ou parcialmente falsas.

O chatbot só reconheceu suas limitações em 7 casos, utilizando expressões como “não consegui encontrar o item exato” ou “é possível que”.

Na maioria dos casos, o ChatGPT ofereceu respostas incorretas com um nível de confiança que poderia facilmente enganar os usuários que esperavam informações precisas.

Exemplos de erros

Os pesquisadores identificaram vários casos em que a ferramenta não apenas falhou em fornecer as fontes corretas, mas também fabricou informações erradas:

Citação mal atribuída: Uma carta ao editor publicada no Orlando Sentinel foi mal atribuída a um artigo da Time, duas publicações completamente diferentes.

Problemas com plágio: Quando o ChatGPT foi solicitado a identificar uma citação do New York Times sobre baleias ameaçadas de extinção, a ferramenta apontou um link para um site que havia copiado toda a história original, em vez do veículo legítimo.

Estes erros realçam um problema fundamental: a confiança excessiva no modelo para responder mesmo quando a informação fornecida é incorreta ou infundada.

A OpenAI se pronunciou após os resultados do estudo, afirmando que este é um caso “atípico” e que seria difícil responder às alegações sem acesso direto aos dados e à metodologia de análise. No entanto, a empresa reconheceu que ainda há espaço para melhorar os resultados da pesquisa e disse que continuará trabalhando nisso.

Por que isso importa?

Embora o ChatGPT seja uma ferramenta poderosa para muitas tarefas, as suas falhas na atribuição e precisão representam um desafio significativo, especialmente num contexto onde a desinformação é um problema global. Estas ferramentas são cada vez mais utilizadas para esclarecer dúvidas ou procurar informações, pelo que erros como os identificados podem causar confusão ou até contribuir para a propagação de informações imprecisas.

Os utilizadores confiam na inteligência artificial para obter dados fiáveis, mas estas descobertas destacam a importância de verificar as respostas fornecidas por modelos como o ChatGPT, especialmente em tópicos complexos ou sensíveis.

O futuro da pesquisa no ChatGPT

A OpenAI prometeu melhorias em sua ferramenta de busca, mas o estudo do Tow Center destaca os desafios que esta tecnologia enfrenta no gerenciamento de informações com precisão e responsabilidade.

Por enquanto, embora o ChatGPT seja útil em muitas áreas, os usuários devem ser cautelosos ao usá-lo como uma fonte única de informação. A necessidade de realizar verificações adicionais continua a ser fundamental para garantir a qualidade e veracidade dos dados obtidos.