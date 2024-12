Ganhe uma hora extra na bateria do seu iPhone: este é o truque principal do iOS 18

Uma das reclamações comuns sobre os produtos da Apple, e especificamente sobre os iPhones, tem sido o baixo desempenho da bateria em comparação com outros dispositivos. Nos últimos anos eles trabalharam nesse problema além de toda uma série de dicas para otimizar a bateria dos celulares Apple que existem na internet. Se tudo isso não bastasse, no iOS 18 existe uma configuração particular que permite ganhar uma hora extra de bateria do seu iPhone.

ANÚNCIO

A chave está nas permissões que damos a todos os aplicativos

Ao configurar um novo celular, desde a primeira vez que você o abre e a emoção de usá-lo toma conta ou quando você baixa um novo aplicativo, é comum dar-lhe todas as permissões sem nem olhar para elas. Aí está o truque, dar autorização de acesso à nossa localização dá algumas vantagens na utilização da referida ferramenta mas, como nem tudo pode ser tão perfeito, tem um lado negativo denominado maior consumo de bateria.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Pode parecer irrelevante, mas restringir o acesso à localização na maioria dos aplicativos prolongará a vida útil da bateria em até uma hora por dia. De qualquer forma, se você já concedeu as permissões, nunca é tarde para voltar atrás e reverter, acessando as configurações de privacidade e segurança do iPhone para limitar as permissões de localização de cada aplicativo de quatro maneiras diferentes: Nunca, pergunte da próxima vez, ou peça para compartilhar, quando o aplicativo é usado e localização exata. Destacando que este último é sem dúvida o que mais consome bateria.

Esta configuração pode ser feita para todas as aplicações do nosso iPhone, para que o acesso à localização possa ser restrito a quem não necessita dela e assim conseguir uma melhoria significativa na autonomia da bateria e, no processo, proteger a nossa privacidade limitando os dados sobre a nossa localização que é coletada inadvertidamente.