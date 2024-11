Uma força desconhecida está empurrando nossa galáxia: a Concentração Shapley

O universo é um lugar tão imenso que nem conseguimos decifrá-lo totalmente, cheio de coisas que ainda nem descobrimos e outras, com as quais mal temos o primeiro contato. Recentemente, cientistas da Universidade Hebraica de Jerusalém avançaram na investigação da Concentração de Shapley, bacias gravitacionais de atração responsáveis por algo tão incrível e quase inexplicável como dar movimento às galáxias, quase confirmando que estas poderiam fazer parte de algo muito maior.

ANÚNCIO

Sim, as galáxias se movem e esta força da gravidade é responsável

Vamos explicar desde o início: até agora, pensava-se que a Via Láctea estava dentro do superaglomerado Laniakea (um grupo de centenas de galáxias que interagem gravitacionalmente). No entanto, por incrível que pareça, esta nova investigação mostrou que Laniakea faz parte de algo muito maior do que um conjunto de galáxias. É aí que entra a Concentração Shapley, uma área do espaço onde a gravidade de inúmeras galáxias e aglomerados atrai a matéria circundante.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Estas bacias, nomeadas em homenagem a Harlow Shapley, o primeiro astrônomo a falar sobre elas em 1920, foram formadas nos primeiros momentos do universo a partir de pequenas flutuações quânticas que cresceram ao longo do tempo, dando origem às estruturas cósmicas que observamos hoje. Nas palavras de R. Brent Tully, coautor do estudo, “as galáxias estão ligadas entre si por filamentos e agrupam-se em nós onde a gravidade as atrai”.

Como se não bastasse, o estudo também observou que embora a Concentração de Shapley seja uma estrutura colossal, os cientistas descobriram que ela não é a maior do universo. A Grande Muralha de Sloan, outra estrutura cósmica ainda mais massiva, exerce uma influência gravitacional ainda maior nas galáxias próximas. Esta descoberta surpreendeu os astrónomos, uma vez que estudos anteriores sugeriam que a Concentração Shapley era a estrutura dominante nesta região do Universo.