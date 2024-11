Quanto tempo dura uma bateria Tesla? E o que acontece com eles depois de 250.000 km

Desde a duração dos controles ou do novo brinquedo. O mistério de quanto tempo as baterias permanecem úteis continua a assombrar-nos, mas agora, a partir de uma nova perspectiva com carros elétricos, onde surge a questão: quanto tempo dura uma bateria Tesla? Para que você não precise comprar um veículo desse tipo para descobri-lo, o canal do YouTube: Tesla Joy descobriu para você graças a Lawrence, dono deste carro.

Um teste que levou 6 anos para ser concluído

O teste foi realizado num Tesla Model 3 adquirido em setembro de 2018 pelo já famoso proprietário Lawrence, que percorreu 250 mil quilómetros em apenas cinco anos, utilizando quase exclusivamente carregadores rápidos. Um uso excessivo que nem sequer lhe agradou porque segundo os dados fornecidos pela Tessie, plataforma de gestão da Tesla, a bateria sofreu uma degradação surpreendentemente baixa, entre 8% e 11%.

Ressalta-se que permite carregar seu veículo em menos de 30 minutos em diversas ocasiões, gerando menos desgaste da bateria do que muitos especialistas previam. Na verdade, e como se não parecesse suficiente, em todos estes anos o próprio condutor afirma não ter notado uma diminuição significativa da autonomia diária.

Além do acima exposto, é importante destacar que Lawrence não seguiu à risca as recomendações de manutenção da Tesla. Ao contrário do recomendado, realizou a primeira inspeção aos 233 mil quilômetros. Apesar disso, os reparos realizados até o momento foram mínimos e de baixo custo, principalmente relacionados ao desgaste natural de componentes como o plugue de carregamento ou a bateria de 12V.

Certamente o caso de Lawrence já fez com que mais de um pensasse em comprar um Tesla novo (se fôssemos todos milionários), no entanto, este caso não deve ser tomado como regra geral, ao contrário do que dizem os especialistas, que recomendam o uso de cobranças lentas sempre que possível , mantenha o nível de carga entre 20% e 80% e faça verificações periódicas.