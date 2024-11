NASA lança concurso de US$ 3 milhões para quem resolver problema complicado de viagem espacial

Ganhar 3 milhões de dólares é uma possibilidade, caso você tenha algum conhecimento científico nas áreas de engenharia, astronomia ou astrofísica. A NASA, numa lucrativa colaboração com a Universidade do Alabama, está a lançar um concurso que oferece a referida quantia de dinheiro para quem conseguir resolver um problema que os investigadores da agência espacial ainda não conseguiram.

O projeto chama-se LunaRecycle Challenge, e é uma competição que visa encontrar inovações tecnológicas que resolvam o problema do desperdício em missões espaciais prolongadas, como será o caso do futuro Artemis, que levará astronautas de volta à Lua.

A ideia é estabelecer uma presença humana sustentável na Lua. O foco do desafio está no desenvolvimento de sistemas de reciclagem que convertam resíduos inorgânicos gerados durante as missões, como embalagens de alimentos, roupas descartadas e materiais de experimentos científicos, em produtos reutilizáveis.

Sim, é importante reduzir o impacto ambiental e aumentar a autonomia das missões de longa duração no espaço profundo. Mas também é uma economia enorme para viagens que levem material ao espaço, já que cada lançamento significa um gasto significativo para a NASA. O Daily Mail relata que levar algo pesando meio quilo para o espaço custa US$ 100 mil. Então, quanto mais você reciclar, melhor.

LunaRecycle Challenge

Projeto da NASA para ganhar 3 milhões de dólares

O Desafio LunaRecycle consiste em duas fases. O primeiro centra-se na criação de designs virtuais e protótipos conceituais de sistemas de reciclagem energeticamente eficientes, de baixo impacto e leves, adaptados às limitações do ambiente lunar.

Já a segunda fase, destinada às equipas selecionadas, envolve a construção de protótipos funcionais, com prémio de 1,4 milhões de dólares para a melhor proposta final.

Esta iniciativa reflete o compromisso da NASA em integrar a sustentabilidade nas suas missões espaciais. Além da exploração lunar, as tecnologias derivadas poderiam transformar a gestão de resíduos na Terra, oferecendo soluções mais eficientes para resolver o problema global dos resíduos.

A competição está aberta a inovadores, universidades e empresas de todo o mundo. As inscrições permanecerão abertas até março de 2025, quando as propostas serão avaliadas com base na sua inovação, viabilidade e alinhamento com os objetivos do programa.