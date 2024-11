Menos água na Terra: NASA alerta para níveis preocupantes

Alerta no planeta Terra! Um novo estudo, baseado em dados de satélite da NASA, revela um declínio alarmante nas reservas globais de água doce. Esta perda, que se mantém constante desde 2014, equivale a mais do dobro do volume do Lago Erie e levanta grandes questões sobre o futuro do nosso planeta.

O baixo nível de água doce atingiu níveis preocupantes

Os cientistas, utilizando dados dos satélites alemães GRACE, conseguiram rastrear com precisão as variações na gravidade da Terra, permitindo-lhes detectar alterações na quantidade de água armazenada tanto na superfície como no subsolo. Os resultados são conclusivos: a Terra está secando a um ritmo acelerado.

Segundo os pesquisadores, essa queda acentuada no nível da água se deve a uma série de fatores. De todos eles destacam-se as alterações climáticas, a expansão da agricultura e o crescimento urbano. As secas cada vez mais frequentes e severas estão a esgotar as reservas de água subterrânea, enquanto as chuvas intensas, em vez de recarregarem os aquíferos, tendem a escoar para a superfície.

Matthew Rodell, hidrólogo da NASA, foi contundente nas suas advertências: “Esta tendência para um clima mais seco pode ter consequências graves para a humanidade”. Não é à toa, pois a escassez de água seria considerada um problema a menos em relação à série de problemas que pode desencadear, desde a insegurança alimentar até conflitos pelos recursos hídricos. Um relatório recente da ONU já salientou que o stress hídrico é uma das principais ameaças à estabilidade global.

Com base no que precede, apelam urgentemente à tomada de medidas para enfrentar esta crise. A gestão sustentável dos recursos hídricos, o investimento em tecnologias de dessalinização e a adaptação às alterações climáticas são algumas das soluções que devem ser exploradas.