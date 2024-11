Microsoft Teams apresenta um intérprete de inteligência artificial que pode traduzir em tempo real usando sua voz

Às vezes acontece que você está em uma reunião importante com sua equipe ou com um cliente, mas há um pequeno detalhe que complica tudo: nem todos falam a mesma língua. Se você já passou por uma situação como essa, sabe que pode ser um caos repleto de gestos desesperados, risadas estranhas e mal-entendidos épicos.

ANÚNCIO

Por este motivo, e no âmbito do Ignite 2024, a Microsoft apresentou uma nova função para Microsoft Teams que promete ser um avanço importante na colaboração multilingue. É um intérprete movido por inteligência artificial capaz de traduzir conversas em tempo real, não apenas transformando palavras de um idioma para outro, mas também emulando a voz, as entonações e até os gestos do locutor original.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Esta ferramenta procura quebrar barreiras linguísticas que muitas vezes dificultam a comunicação em reuniões internacionais, seja entre colegas de diferentes países ou em reuniões com clientes. A Microsoft anunciou que a versão prévia deste recurso estará disponível no início de 2025, embora ainda não haja uma data exata para seu lançamento geral.

Tradutor em 9 idiomas e com sua própria voz

O intérprete Teams AI, em sua primeira fase, suportará nove idiomas principais: inglês, chinês (mandarim), coreano, alemão, italiano, japonês, francês, espanhol e português do Brasil. Porém, o que realmente diferencia esta ferramenta de outros tradutores é a capacidade de configurá-la para que o áudio traduzido imite a voz do usuário original.

Isso significa que mesmo que suas palavras sejam traduzidas para outro idioma, o destinatário ouvirá uma voz que soa como a sua, mantendo seu tom e estilo pessoal. Esse recurso foi projetado para proporcionar uma experiência de reunião mais fluida e natural, melhorando a compreensão e reduzindo possíveis mal-entendidos.

Por exemplo, se um usuário precisar traduzir sua intervenção para o espanhol, o áudio não será uma voz genérica, mas sim uma voz muito semelhante à sua.

ANÚNCIO

Rumo a uma comunicação mais inclusiva

O novo recurso Microsoft Teams está alinhado aos esforços para tornar as ferramentas de trabalho remoto mais acessíveis e inclusivas. Ao permitir que pessoas que não partilham a mesma língua trabalhem em conjunto de forma mais eficiente, a Microsoft reforça o seu compromisso de transformar a colaboração global.

Embora ainda não se saiba como essa tecnologia funcionará em cenários reais, o recurso promete ser um avanço significativo na dinâmica dos encontros internacionais. Seu lançamento suave em 2025 será um passo inicial, mas espera-se que esta ferramenta evolua para incluir mais linguagens e recursos no futuro.