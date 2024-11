Quer fazer uma pegadinha no WhatsApp? Siga estas etapas para enviar uma “mensagem infinita”

Mensagens infinitas são perfeitas para pregar uma peça inofensiva no WhatsApp

Pregar peças com nossos contatos mais próximos no WhatsApp é uma forma bastante comum de se divertir ou matar o tempo dentro do aplicativo de mensagens por excelência.

Enviar adesivos engraçados ou notas de voz falsas são algumas das maneiras mais populares de pregar uma peça inofensiva em um amigo ou membro da família e fazê-lo rir, mas recentemente surgiu uma nova.

Trata-se de enviar uma “mensagem infinita”; Ou seja, um texto em branco tão longo que obriga o destinatário a pressionar “ver mais” repetidas vezes para tentar lê-lo na íntegra.

A piada é que o destinatário fica preso tentando ver o conteúdo recebido na íntegra, o que acaba sendo muito engraçado para o remetente e exasperante para a vítima.

Claro que embora seja uma brincadeira inofensiva, você deve tomar cuidado com quem decide brincar e tentar manter um ambiente agradável no app para não ter problemas fora dele.

Quais são os passos para enviar uma mensagem infinita no WhatsApp?

Então, se você tem vontade de fazer uma piada no WhatsApp e acha que uma “mensagem infinita” é o ideal, continue lendo para saber como enviar um desses textos para alguém, segundo o Infobae.

Passo 1: acesse o site https://www.compart.com/en/unicode/u+2800

Passo 2: sombreie a caixa em branco que aparece no site e pressione “Copiar”.

Passo 3: abra o app Meta e vá até o chat da vítima da sua pegadinha.

Passo 4: Cole a caixa branca copiada várias vezes.

Passo 5: pressione o botão “Enviar” e pronto.

Desta forma, é possível dar a impressão de que foi enviada uma mensagem muito longa ou vazia, o que sem dúvida deixará o destinatário confuso e, possivelmente, o fará rir.