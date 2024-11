Este é oficialmente o supercomputador mais rápido do mundo

O ranking mundial de supercomputadores tem um novo rei, e seu nome é El Capitan. Esta fera tecnológica, desenvolvida com tecnologia AMD, assumiu o primeiro lugar na lista global dos supercomputadores mais poderosos do planeta, desbancando o líder anterior, Frontier. Com um poder de processamento sem precedentes, o El Capitan redefine os limites da computação de alto desempenho.

O que torna El Capitan especial?

Com um poder de computação sustentado de 1,7 exaflops (e um pico superior a 2,7 exaflops), El Capitan tornou-se a máquina mais rápida do mundo. Para colocar isso em perspectiva, este supercomputador pode realizar em menos de um segundo uma tarefa que de outra forma levaria um cálculo humano a cada segundo desde a origem da Terra... e repeti-lo mais nove vezes!

Mas não é apenas rápido, também é eficiente. Construído pela HPE para a Administração Nacional de Segurança Nuclear (NNSA) no Laboratório Nacional Lawrence Livermore (LLNL), o El Capitan usa APUs AMD Instinct MI300A, colocando-o entre os 20 computadores mais ecológicos do mundo. Esta eficiência energética alia-se à sua incrível capacidade de processamento, tornando-o numa ferramenta ímpar para tarefas de enorme complexidade.

Mais que velocidade: resolvendo problemas de segurança nacional

O objetivo principal do El Capitan é simular testes de armas nucleares, permitindo ao LLNL melhorar a capacidade de modelar e prever o desempenho dessas armas. Este avanço é crucial, especialmente quando se trata de garantir a segurança do arsenal envelhecido da América e de avaliar novos sistemas.

O supercomputador será capaz de executar modelagem 3D em resoluções que antes eram impossíveis ou extremamente caras de calcular.

O impacto é claro: tarefas que antes levavam semanas ou meses agora podem ser concluídas em dias ou até horas. Esta velocidade permitirá ao LLNL tomar decisões mais informadas sobre a segurança e o desempenho das armas nucleares, além de ser útil em missões relacionadas com desastres naturais e crises provocadas pelo homem.

De acordo com Bronis R. de Supinski, diretor de tecnologia do LLNL para Livermore Computing: “Criamos um sistema que antes era inimaginável, ultrapassando os limites absolutos do desempenho computacional, mantendo ao mesmo tempo uma eficiência energética excepcional. “O El Capitan nos permite integrar a IA às nossas cargas de trabalho tradicionais, abrindo novos caminhos para descobertas em diversas disciplinas científicas.”

Um gigante desenvolvido pela AMD

O sucesso do El Capitan não teria sido possível sem a AMD, que agora alimenta os dois supercomputadores mais poderosos do mundo: El Capitan e Frontier. Essas duas máquinas possuem potência combinada de mais de 3 exaflops, o que representa 61% do desempenho total dos 10 melhores supercomputadores do mundo. Na verdade, a AMD está presente em cinco dos dez primeiros, incluindo LUMI, HPC6 da ENI e Tuolumne.

Forrest Norrod, vice-presidente executivo da AMD, destacou o impacto deste novo supercomputador: “Estamos muito satisfeitos em ver o El Capitan se tornar o segundo supercomputador desenvolvido pela AMD a quebrar a barreira do exaflop. “Esta máquina revolucionária é uma prova do trabalho dedicado entre AMD, LLNL e HPE.”

Além das armas nucleares: um futuro com IA e descobertas científicas

Um dos aspectos mais interessantes do El Capitan é a sua capacidade de integrar inteligência artificial nas suas simulações. Isto não só melhorará a precisão dos modelos físicos, mas também abrirá novas possibilidades em disciplinas como ciência dos materiais, clima e outras áreas de investigação altamente complexas.

Uma replicação mais precisa da física também permitirá aos cientistas incluir factores do mundo real, tais como imperfeições em materiais e condições ambientais, melhorando a qualidade da análise. Estas capacidades transformarão a forma como os problemas globais são abordados e poderão ter aplicações muito além dos testes nucleares.

Conclusão: El Capitan, o futuro da computação

A chegada do El Capitan é um marco no mundo da supercomputação. Não só redefine o que é possível em termos de velocidade e eficiência, mas também promete transformar disciplinas científicas fundamentais e até contribuir para a segurança global. Com a AMD liderando e uma infraestrutura de ponta, El Capitan não é apenas o novo número um, mas também uma máquina que abre as portas para um futuro mais inovador e tecnologicamente avançado.