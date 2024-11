Google Maps vai te ajudar nas suas compras: atualizações perfeitas da Black Friday

Google Maps logo na tela de um smartphone. (Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Sem dúvida, o Google Maps é o aplicativo de navegação mais utilizado no mundo e por ter um padrão tão alto, o famoso app não para de inovar para facilitar a vida de seus usuários além de mapas ou rotas. Nesta ocasião e ligado às datas, o famoso motor de busca anunciou um conjunto de novidades pensadas especialmente para a época de compras de Natal.

Um mecanismo de pesquisa no Maps

Uma das funções mais notáveis e peculiares que chegam ao aplicativo é a nova ferramenta de busca de produtos que mistura o Maps com a famosa busca do Google. A partir de agora, bastará apenas que o usuário digite o nome de qualquer objeto na barra de pesquisa para que ele exiba uma lista de lojas próximas que o possuem disponível, mostrando vários pontos assim como já acontece ao digitar palavras como loja ou restaurante. Relembrando o funcionamento do Google Shopping, permitirá aos usuários economizar tempo e encontrar o que procuram com mais rapidez e eficiência.

Além da busca de produtos, o aplicativo de mapas também melhorou sua função de planejamento de atividades graças à inteligência artificial do Gemini. Esta ferramenta permitirá aos usuários criar roteiros personalizados e receber recomendações de acordo com seus interesses.

Por outro lado, a visão imersiva do Google Maps foi aperfeiçoada para oferecer uma experiência de navegação ainda mais realista. Os usuários poderão visualizar suas rotas em 3D e antecipar possíveis obstáculos, como curvas acentuadas ou trânsito intenso.

A empresa também integrou na sua plataforma informações meteorológicas em tempo real, o que permitirá aos utilizadores planear as suas viagens tendo em conta as condições meteorológicas. Da mesma forma, os condutores de veículos elétricos poderão encontrar estações de carregamento compatíveis ao longo dos seus percursos.

Todas estas novidades, anunciadas recentemente no blog oficial do Google, prometem revolucionar a forma como utilizamos o Google Maps. No entanto, é provável que a sua implementação seja gradual e comece nos Estados Unidos. Os usuários de outros países terão que esperar um pouco mais para aproveitar esses novos recursos.