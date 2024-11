Zoológico da China se torna um sítio arqueológico após descoberta de 148 tumbas de 2000 anos

Um zoológico no sul da China tornou-se um dos sítios arqueológicos mais importantes do país. Os cientistas escavaram e encontraram cerca de 148 tumbas que, em alguns casos, tinham mais de 2.000 anos.

Localizado na província de Guangdong, no sul da China, o zoológico já havia sido alvo de descobertas de pelo menos 50 tumbas antigas. O local conviveu com a prática de animais em cativeiro, mas nos últimos meses foi descoberta a tampa com estes quase 150 sarcófagos que falam das práticas funerárias das antigas dinastias asiáticas.

As descobertas feitas nesta região pertencem a vários períodos de tempo, relata a Esquire. Nos casos mais antigos foram encontradas peças com pelo menos 2.100 anos, segundo um comunicado do Instituto Municipal de Património Cultural e Arqueologia de Guangzhou.

Tumbas zoológico de Guangzhou

Os túmulos do zoológico

Segundo relata o site Xinhua News, neste zoológico foram encontrados objetos dos seguintes períodos:

Quatro tumbas eram da Dinastia Han (206 AC-220 DC)

Oito tumbas eram das dinastias Jin e do Sul (265-589)

Quinze tumbas eram da Dinastia Tang (618-907)

121 tumbas eram das dinastias Ming e Qing (1368-1911)

Destacam que tanto dentro como fora dos sarcófagos foram encontrados 196 objetos, entre os quais se destacam materiais de bronze, jade, joias, cerâmicas, porcelanas e outros materiais considerados relíquias do patrimônio cultural da humanidade.

Tumbas zoológico de Guangzhou

Cheng Hao, arqueólogo que participou na escavação, explicou aos meios de comunicação locais que os túmulos não se encontravam em bom estado de conservação, questão que dificultou a análise do grau de idade das peças. No entanto, após mais de três meses de trabalho, descobriram que algumas das peças datam da Dinastia Han Ocidental (202 a.C.-25 d.C.) até aos primeiros dias da fundação da Nova China, com uma idade superior a 2.100 anos.

De todos os achados, o especialista destaca dois túmulos, de épocas diferentes, que se encontravam praticamente intactos. Um é da dinastia Jin Oriental (entre 317 e 420) e o outro é da dinastia do Sul (420 e 589).

“A descoberta destes dois túmulos é de grande importância para o estudo das formas, fases e costumes funerários dos túmulos durante o período das Seis Dinastias (222-589) em Guangzhou, bem como para a tecnologia de construção durante as Dinastias Jin e do Sul”, disse. Cheng Hao