Arqueólogos desvendam o mistério da ‘múmia selada’ com tecnologia de digitalização a laser

Arqueólogos e cientistas do Field Museum de Chicago conseguiram decifrar o curioso mistério da ‘múmia selada’. Este nome refere-se aos restos mumificados de uma princesa egípcia, de há mais de 3.000 anos, que se encontram num sarcófago para o qual não existe prova física de que tenha tampa, porta ou dobradiça.

A ‘múmia selada’ são os restos mortais da aristocrata Lady Chenet-aa. Ninguém, até agora, sabia como conseguiram colocá-la dentro do sarcófago onde estão seus restos mortais.

A princesa egípcia está preservada em uma espécie de cartonnage (caixão feito de material semelhante ao papel machê), seu corpo parecia estar ‘selado’ sem nenhum ponto de entrada visível, o que levou os cientistas a colocá-la dentro de uma máquina de tomografia computadorizada (TC) para fazer exames de seu corpo . .

Foi assim que descobriram que os antigos coveiros provavelmente criaram uma abertura na parte de trás do papelão, permitindo que o corpo de Chenet-aa fosse colocado dentro e depois cuidadosamente fechado e reforçado.

“Do ponto de vista arqueológico, é incrivelmente raro poder pesquisar ou ver a história da perspectiva de um único indivíduo. Esta é uma ótima maneira de ver quem eram essas pessoas, não apenas as coisas que fizeram e as histórias que inventamos sobre elas, mas também as pessoas reais que viveram naquela época”, disse Stacy Drake, diretora do permanece coleção humana do Museu Field.

Múmia de Lady Chenet-aa no Museum Field

A época de Lady Chenet-aa

Na mesma pesquisa, os cientistas determinaram que Lady Chenet-aa viveu durante o Terceiro Período Intermediário do Egito, durante a XXII Dinastia.

Graças a novas explorações, os cientistas podem agora situá-la entre 30 e 40 anos no momento da sua morte, de acordo com o site do museu.

Múmia de Lady Chenet-aa no Museum Field

A perda de vários dentes e o desgaste significativo do restante do aparelho bucal indicam que os alimentos que consumiu continham grãos de areia soltos que danificaram o esmalte. As varreduras também revelam que Chenet-aa tinha olhos suplementares colocados nas órbitas para garantir que a acompanhassem até a vida após a morte.