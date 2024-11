WhatsApp se reinventa com o modo Wicked e para que você possa personalizá-lo passo a passo

A emoção pela estreia do filme musical ‘Wicked’ chegou ao WhatsApp, onde os usuários agora podem dar um toque mágico ao seu aplicativo graças ao novo modo Wicked.

Embora esse recurso não esteja disponível por padrão no aplicativo Meta, existem alguns truques simples que permitirão transformar seu WhatsApp em um mundo inspirado neste aclamado musical.

O filme é estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, que conta a fascinante história secreta da amizade entre dois jovens que se conhecem como estudantes de bruxaria.

Como ativar o modo Wicked no WhatsApp?

Para começar, é necessário baixar três imagens relacionadas ao filme: uma vertical, uma horizontal e uma quadrada, informa El Universal. Essas imagens podem ser imagens gerais do filme ou incluir seus personagens favoritos, como Elphaba ou Glinda. Além disso, você precisará baixar o aplicativo Nova Launcher para realizar o processo de troca de forma eficaz.

O primeiro passo para ativar o modo Wicked no WhatsApp é substituir o papel de parede do chat. Para isso, abra o aplicativo WhatsApp e vá até os três pontos no canto superior direito da tela.

Selecione Configurações, Bate-papos e Papel de parede. Clique em Alterar e selecione a imagem vertical Wicked que você baixou anteriormente. Finalize definindo a imagem como papel de parede.

Depois de concluído, continue personalizando seu teclado do WhatsApp com o tema Wicked. Entre em qualquer chat e selecione a barra de texto para abrir o teclado. Pressione o ícone de engrenagem na parte superior do teclado. Escolha “Tema” e depois “Meus Temas”. Selecione a imagem horizontal do Wicked e ajuste-a ao tamanho do teclado.

Por último, altere o ícone do WhatsApp no aplicativo Nova Launcher. Pressione e segure o ícone até que várias opções apareçam. Selecione “Editar”, depois o logotipo e depois “Fotos”. Escolha a imagem desejada no formato PNG e confirme a seleção.