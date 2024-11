Os celulares não existirão mais: pelo menos é assim que pensa Mark Zuckerberg

Adeus aos celulares! Como se fosse um exercício feito por Nostradamus, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, previu que os óculos inteligentes não serão mais um aparelho de luxo e, nas mãos de poucos, serão até os próximos a dominar o mercado de tecnologia. no mundo para substituir, por incrível que pareça, os já essenciais smartphones.

Como se fosse um filme, teremos óculos no futuro

De onde vem essa previsão? Por mais distante que possa parecer, isso ocorre após a ascensão e subsequente estagnação dos relógios inteligentes, que, embora não tenham conseguido destronar os telefones, se estabeleceram como um acessório esportivo popular. Em 2012, os primeiros smartwatches prometiam revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia, porém, apesar dos esforços das grandes empresas de tecnologia, os relógios inteligentes não conseguiram substituir completamente os smartphones.

Agora, apostamos em outros dispositivos inovadores como os óculos inteligentes. A Meta, com suas Ray-Ban Stories, foi uma das primeiras a apresentar ao mercado um produto desse tipo, combinando tecnologia de ponta com design elegante. Zuckerberg garantiu na época que os óculos inteligentes se tornariam a “próxima grande plataforma de computação”.

Segundo o CEO da Meta, o conforto e a acessibilidade instantâneos serão uma força motriz que poderá fazer com que os usuários optem por óculos inteligentes. Imaginemos uma situação em que estamos trabalhando no nosso computador e, a partir desse momento, podemos realizar rapidamente uma tarefa que antes exigiria a retirada do nosso celular.

Espera-se que isto seja alcançado em 2030 graças em grande parte ao facto de a Meta e a Apple, com o seu Vision Pro, serem as empresas mais proeminentes no desenvolvimento de óculos inteligentes, muitas outras empresas estão a trabalhar nas suas próprias propostas. O tempo dirá se Zuckerberg está certo e se os óculos inteligentes se tornarão o rei substituto da tecnologia.