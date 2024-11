Você sabia que ao pesquisar no Google o buscador reforça nossas crenças e preconceitos?

Você já sentiu que o Google lhe dá exatamente a resposta que você procurava? Pode não ser uma coincidência. Alguns especialistas afirmam que o maior mecanismo de busca do mundo não apenas nos mostra informações, mas também reforça nossas ideias anteriores, criando uma espécie de “máquina de preconceito”. Por quê? Porque o Google, na sua missão de nos fornecer “as informações que desejamos”, pode estar limitando o que vemos com base no que já pensamos ou acreditamos.

ANÚNCIO

Nós explicamos. Imagine que você digita no Google: “É bom fazer exercícios?” Os resultados nas primeiras posições refletirão uma perspectiva positiva: um artigo destacando os benefícios do esporte, seguido de outros com artigos relacionados. Mas, se você perguntar “O exercício é ruim?”, a narrativa muda drasticamente. Os primeiros resultados refletem opiniões críticas, questionando esta atividade. Em ambos os casos, os resultados parecem alimentar a perspectiva que o utilizador já trouxe consigo.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Segundo Varol Kayhan, professor de sistemas de informação da Universidade do Sul da Flórida, o Google nos coloca “à mercê” de seu algoritmo. A forma como o mecanismo de busca seleciona e ordena os resultados não é neutra e pode aprofundar nossos preconceitos ao retornar apenas o que queremos ouvir.

Google Ayuda a buscar información pero también puede reforzar sesgos. Con millones de consultas al día, Google tiene un impacto significativo en cómo percibimos el mundo.

Um sistema que divide

Sarah Presch, diretora de marketing digital da Dragon Metrics, chama isso de “uma máquina tendenciosa”. Ao analisar temas polêmicos, Presch percebeu que o Google tende a mostrar respostas opostas dependendo de como a pergunta é feita. Então, se você pesquisar “a ligação entre o café e a hipertensão”, o Google destaca uma citação sobre como a cafeína aumenta a pressão arterial. Mas se você escrever “não há ligação entre café e hipertensão”, o mesmo artigo é citado de forma oposta, indicando que a cafeína não tem efeitos duradouros.

Presch e outros especialistas veem isso como um sinal claro de que o Google não apresenta todas as informações de forma equilibrada, mas tende a confirmar nossas suposições iniciais. Os usuários tendem a clicar apenas nos primeiros links, deixando de lado opiniões divergentes, o que cria uma “bolha de filtro” que reforça nossas crenças e nos impede de explorar outros pontos de vista.

Um problema sem solução?

Para o Google, esses resultados refletem simplesmente o que os usuários desejam ver. Um porta-voz da empresa garante que o mecanismo de busca se esforça para oferecer resultados de qualidade e sem preconceitos; No entanto, pesquisas recentes indicam que o seu algoritmo continua a apresentar conteúdo partidário, e alguns especialistas acreditam que esta exposição limitada pode ter efeitos negativos. Na verdade, Silvia Knobloch-Westerwick, professora na Alemanha, alerta que as escolhas do Google limitam as mensagens que recebemos e contribuem para a polarização social.

ANÚNCIO

Além disso, documentos internos do Google revelam que seu algoritmo funciona, em parte, medindo as reações dos usuários. Se as pessoas clicarem em um tipo de resposta, o sistema prioriza esse tipo de conteúdo em futuras pesquisas semelhantes. Mark Williams-Cook, fundador da ferramenta SEO AlsoAsked, explica que esse ciclo de feedback reforça o viés de confirmação: o sistema “aprende” a nos mostrar o que gostamos, não necessariamente o que precisamos saber.

Trechos em destaque e o balão de filtro

Outro recurso polêmico do Google são os “snippets em destaque”, aquelas respostas rápidas que aparecem no início das buscas. Embora convenientes, eles tendem a reduzir a profundidade com que os usuários exploram o tema. Isto é especialmente preocupante quando se trata de questões médicas ou políticas. Ao nos mostrar um trecho de um artigo, o Google torna mais fácil para os usuários obterem uma versão rápida e muitas vezes simplificada do tópico.

Além disso, a transição do Google para um “mecanismo de resposta”, com ferramentas como o novo recurso de IA que gera respostas diretas, apresenta desafios éticos. Esta mudança pode significar que o Google não apenas exibe informações de terceiros, mas se torna a própria fonte das respostas. Isso aumenta a pressão sobre o mecanismo de busca, que agora tem “apenas uma chance de acertar”, segundo Williams-Cook.

Podemos confiar no Google para nos manter informados?

O impacto do Google nas nossas opiniões e crenças está longe de ser insignificante. Kayhan questiona se podemos confiar no Google para resolver esse problema ou se é mesmo responsabilidade deles fazê-lo.

“A questão é: devemos confiar no Google para decidir o que é verdade? Muitos prefeririam não fazê-lo”, alerta.

Embora o Google defenda o seu sistema argumentando que ele oferece uma gama de pontos de vista acessíveis a qualquer pessoa que decida explorá-los, a realidade é que poucos usuários olham além dos primeiros links. Neste contexto, os especialistas sugerem que o Google deve ser mais transparente sobre o funcionamento do seu algoritmo, para que os utilizadores compreendam melhor as limitações do motor de busca.