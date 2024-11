Como a inteligência artificial está prolongando as carreiras de artistas falecidos?

Michael Parkinson, o icônico apresentador de talk show britânico, faleceu em 2023 aos 88 anos, mas graças aos avanços na inteligência artificial, sua voz e inteligência continuarão a entreter as novas gerações. Um projeto inovador intitulado Virtually Parkinson usará IA para recriar a figura do lendário entrevistador em um podcast de oito episódios produzido pela Deep Fusion Films.

ANÚNCIO

Embora a ideia possa parecer perturbadora para alguns, o projeto conta com total apoio de Mike Parkinson, filho do apresentador, e do patrimônio da família.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

O podcast, lançado ainda este ano, apresentará conversas improvisadas nas quais os convidados interagirão com uma versão de Parkinson gerada por IA, como se estivessem conversando com ele pessoalmente. “O podcast é realmente uma homenagem ao meu pai”, disse Mike Parkinson ao Podnews.

“Quero que o público se maravilhe com a tecnologia, inteligência e ousadia do conceito, mas acima de tudo, lembre-se de como ele era bom em entrevistas e desfrute da nostalgia e das lembranças felizes.”

IA na mídia: o futuro dos podcasts?

Usar IA para criar um podcast de Michael Parkinson é apenas a ponta do iceberg. Este ano, vimos o Google apresentar o NotebookLM, um gerador de podcast que analisa artigos ou vídeos e produz episódios completos em minutos. O mais chocante é que os anfitriões desses podcasts parecem completamente humanos, levando à questão de saber se a IA poderia substituir os anfitriões humanos no futuro.

Não é uma ideia tão maluca. Na Polônia, a estação de rádio Off Radio Krakow substituiu toda a sua equipe de apresentadores por robôs de IA, incluindo três “apresentadores” da Geração Z que, embora tivessem fotos na web, foram completamente gerados por IA. A emissora chegou a “entrevistar” Wislawa Szymborska, poetisa polonesa falecida em 2012.

ANÚNCIO

Embora a estação tenha experimentado um breve aumento na audiência, a reação negativa os levou a abandonar a iniciativa e retornar aos apresentadores humanos.

O uso ético da IA na indústria do entretenimento

O ressurgimento de vozes e rostos famosos por meio da IA não se limita apenas aos podcasts. A IA de personagens é um exemplo de como a tecnologia permite aos usuários interagir com figuras históricas e celebridades, vivas e falecidas, incluindo figuras tão díspares como Sócrates e Steve Jobs. Mas até onde é ético ir com esta tecnologia?

A indústria cinematográfica também está adotando a IA para “melhorar” as atuações de atores vivos. No filme ‘Aqui’, a IA foi usada para rejuvenescer Tom Hanks e Robin Wright ao longo de 60 anos, sem a necessidade de hardware adicional ou imagens caras geradas por computador. Esta tecnologia, que não seria possível há apenas três anos, é mais rápida e eficiente, mas levanta questões sobre a sua utilização a longo prazo.

Nem todos concordam em ser replicados pela IA. Robert Downey Jr., por exemplo, deixou sua posição clara quando disse no podcast On With Kara Swisher: “Vou processar todos os executivos que façam réplicas minhas de IA”.

Uma ameaça ou uma oportunidade?

Enquanto alguns veem a IA como uma ferramenta que enriquece a criatividade, outros, especialmente nas artes e na indústria criativa, temem que os seus empregos sejam desvalorizados ou mesmo substituídos. No entanto, projetos como Virtually Parkinson e filmes como Here demonstram que a IA também pode abrir a porta para experiências que antes eram impensáveis.

O desafio agora é saber se o público estará disposto a aceitar estas inovações ou se as preocupações éticas prevalecerão. Em qualquer caso, a IA veio para ficar e a forma como o mundo do entretenimento e os consumidores a abordam definirá o caminho a seguir.