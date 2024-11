Estas são três coisas que você pode fazer com o novo recurso de pesquisa do ChatGPT | Foto: REUTERS

O ChatGPT Search, aquela poderosa combinação de IA conversacional e acesso a informações em tempo real da web, agora está disponível para todos os usuários que se cadastraram na lista de espera ou são assinantes do ChatGPT Plus.

Mas a OpenAI não parou por aí. Eles também lançaram uma extensão para o Google Chrome, permitindo aos usuários usar a pesquisa ChatGPT diretamente na barra de endereço. Buscar informações nunca foi tão simples e prático!

Esta extensão tornou-se uma ferramenta útil para coletar dados atualizados com filtros mais personalizados e aproveitar essas informações de forma criativa e até divertida.

Maneiras de aproveitar as vantagens da pesquisa ChatGPT

1. Detecção instantânea de tendências

Ficar por dentro de cada nova série, tendência da moda, livro popular ou videogame popular é uma missão quase impossível.

E se você também quer ser informado sobre os interesses de seus amigos e familiares para conversar ou procurar presentes de aniversário, bom, nem uma maratona de redes sociais daria conta (a menos que você seja um adolescente com superpoderes).

A pesquisa ChatGPT é perfeita para resolver isso. Agora, a IA pode escanear as últimas notícias e desenvolvimentos sobre qualquer tópico que desperte sua curiosidade e apresentar as informações com clareza. E se você perguntasse “Quais são as tendências hoje?”

2. Roleta de Receitas para Aventureiros Culinários

Experimentar novas receitas sem precisar ir ao supermercado é um grande desafio. Embora o ChatGPT sempre tenha sido capaz de sugerir ideias para refeições, seu banco de dados limitado e possíveis “alucinações” faziam pensar duas vezes antes de confiar cegamente. Mas agora, com o novo recurso de pesquisa, tudo isso mudou.

Se você quiser ideias específicas, como um molho de carne vegetariano ou o melhor método para fazer gravlax, o ChatGPT usará a web para encontrar receitas em sites especializados.

Mesmo que você decida que seu jantar deve girar em torno de ingredientes aleatórios como batata doce, quinoa e um mix de ervas, a IA se encarregará de encontrar opções para você preparar um prato que deixará seu paladar feliz (e sem pedras de aperitivo no cardápio).

3. Organize jogos de curiosidades em suas reuniões sociais

Já aconteceu com você que está com amigos e de repente todo mundo quer jogar um jogo de perguntas e respostas, mas sem ir a um bar? Com a pesquisa ChatGPT, isso não é mais um problema.

A IA pode coletar dados novos sobre os últimos vencedores de prêmios, como Oscar ou Grammy, ou até mesmo as danças mais virais do TikTok, e atuar como apresentador de curiosidades. Basta dar a indicação certa e a IA ainda dará um toque de humor ao jogo, tudo sem inventar respostas graças à busca online.

Além disso, é uma vantagem ter um verificador de fatos disponível para aqueles momentos em que a conversa se torna competitiva.

Claro, você poderia usar o Google, mas a conveniência da pesquisa ChatGPT é que você não precisa abrir guias ou cliques intermináveis. E o melhor de tudo é que a IA fará pesquisas na web, para que você possa relaxar um pouco mais e confiar que a resposta será precisa.

O melhor de tudo? A diversão está na pesquisa

Com esses novos recursos, a pesquisa ChatGPT torna-se não apenas uma ferramenta útil, mas também uma companheira de aventura.

Seja descobrindo as últimas tendências, improvisando um jantar ou animando a festa na sua próxima noite de jogo, esse recurso faz com que a informação em tempo real e a criatividade andem de mãos dadas.