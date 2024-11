Este é o misturador mágico maglev que agita líquidos com mecanismos de levitação magnética

A levitação magnética me aparece até no café, literalmente. O pessoal da Optics Tech fabricou um misturador maglev (sigla para levitação magnética em inglês) que serve para agitar qualquer líquido.

Segundo uma análise da Reef Builders, este misturador maglev é ideal para realizar testes de água em aquários, já que uma solução pode ser adicionada a uma pequena amostra do líquido vital e assim ver como a substância e a água reagem.

É ideal para quem tem grandes aquários e pretende fornecer substância aos animais marinhos que os habitam. Também é muito útil para entusiastas da pesca, que realizam testes de cálcio, alcalinidade e magnésio na água.

Esses testes geralmente são feitos com as mãos menos habilidosas do pescador, que segura a vara com uma das extremidades e sacode um recipiente com a outra. Graças ao misturador maglev, agora eles poderão fazer o processo de forma automática, com a magia da levitação magnética.

Como funciona?

O misturador maglev Optics Tech tem base quadrada, onde fica todo o mecanismo. Essa mesma base possui um orifício onde é inserido o cilindro onde é colocado o líquido.

Não possui lâminas, como um liquidificador convencional. O processo de mistura é realizado por meio de energia eletromagnética, sem contato com água. É a tecnologia de levitação magnética em processos solúveis, que também pode ser aplicada em bebidas como café ou sucos.

Não é o único artefato estranho com uso de levitação magnética. Recentemente vimos um toca-discos chamado MAG-LEV Audio. Possui uma base da qual emergem três cilindros, que são os pilares que sustentam a parte onde está colocada a placa sobre a qual é colocado o disco.

Esses mesmos três cilindros ficam ocultos quando o sistema de levitação magnética é acionado após a colocação do disco. O prato começa a rolar e você pode colocar a agulha manualmente ou automaticamente para começar a reproduzir o conteúdo do disco.