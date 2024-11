Robôs espaciais inspirados em cérebros de insetos? Esta é a aposta da Opteran para Marte

Numa simulação de Marte, uma nave espacial testa um sistema de controle baseado em uma inspiração surpreendente: cérebros de insetos. Esta abordagem única vem da startup britânica Opteran, que desenvolveu um software inovador inspirado na neurociência de pequenos insetos.

A eficiência neurológica dos insetos

A ideia surgiu de pesquisas na Universidade de Sheffield, onde cientistas estudaram a eficiência neurológica dos cérebros dos insetos. Eles descobriram que o cérebro de uma abelha, apesar de ter apenas um milhão de neurônios (em comparação com os 86 bilhões de um cérebro humano), pode realizar tarefas complexas como navegação, evitar obstáculos e comunicação com uma eficiência energética surpreendente.

Convencidos de que os robôs poderiam se beneficiar dessa “inteligência natural”, os pesquisadores decidiram fazer engenharia reversa nos algoritmos cerebrais dos insetos para criar software para máquinas autônomas.

O nascimento do Opteran e da “inteligência natural”

Em 2019, os pesquisadores fundaram a Opteran para comercializar seu software inovador. Sua tecnologia, chamada Opteran Mind, fornece percepção visual de profundidade com latência zero e permite que os veículos naveguem continuamente sem exigir grandes quantidades de dados ou treinamento prévio.

Isso é ideal para ambientes como o espacial, onde os exploradores são normalmente máquinas pesadas que requerem vários minutos para mapear seu ambiente antes de cada movimento.

O sistema Opteran reduz esse tempo para milissegundos, consome pouquíssima energia e elimina a necessidade de ferramentas pesadas, como câmeras com estabilizadores. Nas palavras de David Rajan, CEO e cofundador da Opteran: “É excepcionalmente capaz de operar com o menor tamanho e peso e com consumo de energia ultrabaixo”.

Testes no Airbus Mars Yard

As capacidades do Opteran Mind chamaram a atenção da Airbus Defence and Space, que agora está testando o software em rovers no Airbus Mars Yard, um ambiente simulado que recria as condições de Marte. A Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial do Reino Unido estão a apoiar o projecto e, após estes testes iniciais, o foco será na implantação e comercialização da tecnologia.

Além do espaço: uma visão para todas as máquinas autônomas

Para Opteran, o espaço é apenas o começo. Segundo Rajan, o objetivo final é integrar uma “Mente Opteran” em cada máquina autônoma, seja no espaço, no subsolo das minas, no ar ou na Terra. “Queremos permitir que as máquinas operem de forma tão eficiente e livre quanto as criaturas naturais”, disse Rajan.