A polêmica tomou conta das redes sociais nesta semana, por conta de uma série de imagens feitas por inteligência artificial. Um usuário X perguntou a um mecanismo de aprendizado de máquina como os europeus viam as pessoas dos Estados Unidos e a representação gráfica, além de sexista, era hipersexualizada e na maioria dos casos ilustrações gordofóbicas

ANÚNCIO

Surgiu um debate nas redes sociais que continua a gerar repercussões até hoje, já que centenas de europeus responderam que a percepção das imagens está completamente errada. Chegaram ao ponto de acusar o dono da conta que publicou as imagens de ter feito uma sugestão para as imagens que enviou e não o que disse ter pedido à IA.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

“Pedi à inteligência artificial que criasse uma imagem de como os europeus pensam que é o cidadão americano médio em cada estado. Aqui estão os resultados surpreendentes, em ordem alfabética”, diz o início do post, com imagens da Flórida e do Texas, que são representadas com duas mulheres loiras em trajes reduzidos que mostram o corpo feminino.

Porém, quando entram no X, há uma série de imagens de mulheres extremamente acima do peso, comendo alimentos ricos em gordura, em restaurantes típicos dos Estados Unidos.

Oregón @Huff4Congress

“Como europeu, penso que não incluíram ‘opiniões europeias’ em lado nenhum. A IA também é terrivelmente sexista. Não conseguimos entender o tamanho da comida, da pessoa ou da intolerância”, disse um usuário em resposta a esta postagem.

O usuário que fez a postagem se defendeu e respondeu: “Basta escrever ‘crie uma foto de como os europeus acham que é o americano médio atualizado’. Se o resultado não for assim, provavelmente você digitou a solicitação incorretamente ou está usando um programa de inteligência artificial desatualizado.”

Massachusetts @Huff4Congress

Florida @Huff4Congress