Google atualizará seu mecanismo de busca: a inteligência artificial irá melhorá-lo

O buscador Google é uma ferramenta que já faz parte do dia a dia de milhões de internautas e se não bastasse, a empresa está prestes a mudar a forma como interagimos com a Internet. Segundo vazamentos, a empresa está desenvolvendo um novo assistente inteligente chamado “Projeto Jarvis” que promete antecipar nossas necessidades e realizar tarefas complexas de forma autônoma.

Como algo saído de um filme do Homem de Ferro

A ideia por trás do Jarvis é criar um assistente digital onipresente, capaz de compreender a linguagem natural e executar tarefas em diversas plataformas do Google, do Gmail ao Google Docs. Em vez de simplesmente digitar palavras-chave em um mecanismo de busca, os usuários poderão fazer perguntas e solicitações em linguagem natural, como se estivessem conversando com um amigo.

Por exemplo, se pedirmos a Jarvis que prepare o nosso calendário da semana, a IA analisará os nossos emails, reuniões e compromissos para nos oferecer uma agenda personalizada. Essa capacidade de compreender o contexto e antecipar nossas necessidades é o que diferencia Jarvis de outros assistentes virtuais.

A pedra angular deste projeto reside nos avanços do Google no processamento de linguagem natural. Graças a estas tecnologias, Jarvis poderá interpretar as nossas dúvidas com mais precisão e oferecer respostas mais relevantes. No entanto, esta mesma capacidade levanta questões sobre a privacidade do usuário.

A chegada de Jarvis ao mercado ocorrerá num momento em que a concorrência no campo da inteligência artificial é acirrada. Empresas como OpenAI e Microsoft lançaram seus próprios modelos de linguagem e fizeram progressos significativos neste campo. Além disso, o Google enfrentou recentemente uma série de desafios, como demissões em massa e decisões estratégicas questionáveis, que poderiam afetar o desenvolvimento de Jarvis.