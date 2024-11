Arqueólogos noruegueses identificam restos mortais de homem que foi enterrado em um poço há mais de 800 anos

Para contar esta curiosa e particular história da ciência, temos que ir ao norte da Noruega, a um local chamado Castelo de Sverresborg. Lá, em 1938, encontraram os ossos de um homem no fundo do que era um poço de água. 86 anos após esta descoberta impressionante, a tecnologia e a arqueologia ajudaram a identificar quem era este sujeito e como ele desempenhou um papel importante na guerra nórdica há mais de 800 anos.

Os ossos encontrados há 86 anos foram analisados ao longo das décadas. Agora, em meados de 2024, foram aplicados alguns estudos científicos (tecnologicamente avançados) de reconhecimento de DNA e métodos de radiocarbono.

Entre 2014 e 2016 foram realizados alguns estudos nos quais, graças ao sequenciamento genético, foi possível identificar que os ossos pertenciam a um homem entre 30 e 40 anos.

Agora, uma nova análise realizada por Martin R. Ellegaard, do Museu da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia em Trondheim, aplicou métodos de radiocarbono para determinar que os ossos têm aproximadamente 900 anos de idade.

Ossos em uma escavação do Instituto Norueguês de Investigação do Patrimônio Cultural

O homem é descrito em um texto daquela época

A determinação de que tem aproximadamente 900 anos fez com que arqueólogos, historiadores e cientistas em geral recorressem aos livros, para encontrar uma história em que se diz que o corpo de um morto foi jogado num poço, no referido castelo, no meio de uma guerra com a intenção de contaminar a água dos seus rivais.

É, em grande medida, um registo da utilização de armas biológicas na idade medieval. Esta história é encontrada na Saga Sverre, uma história que data do final do século XII e início do século XII, na qual uma série de eventos são relatados em torno do rei Sverre Sigurdsson, então monarca da Noruega, de acordo com o NCYT.

Ossos do Instituto Norueguês de Investigação do Patrimônio Cultural

“Na Saga Sverre é descrito um ataque militar ocorrido no ano de 1197, durante o qual o referido corpo foi lançado num poço no Castelo de Sverresborg, nos arredores de Trondheim, no centro da Noruega”, relatou o médium anteriormente mencionado.

A certa altura pensou-se que esta história poderia fazer parte de uma história fictícia, mas a descoberta dos ossos no fundo do poço confirma que se tratava de uma história verdadeira.