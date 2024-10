Rússia multa Google com um valor tão ridiculamente alto que não sabemos como dizê-lo

No mundo do direito, nem tudo precisa fazer sentido para existir. E este caso na Rússia prova isso: um tribunal russo impôs uma multa de 2 undecilhões de rublos ao Google. Sim, você leu certo: 2 undecilhões! Para colocar em perspectiva, isso é cerca de US$ 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

ANÚNCIO

Por outras palavras, um valor tão astronômico que nenhum banco central conseguiu imprimir dinheiro suficiente para o cobrir.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

De onde veio essa valor impossível?

Segundo o The Register, esse número é absolutamente ridículo. Para se ter uma ideia, é cerca de 200 trilhões de vezes o valor de todo o dinheiro “líquido” que circula atualmente no mundo. A multa foi aparentemente calculada com base em 17 canais de mídia russos que foram removidos do YouTube após as sanções dos EUA em 2020, e depois ampliados com a invasão russa da Ucrânia em 2022.Google na Rússia: uma situação desesperadora

De acordo com uma tradução automática da notícia no RBC.ru, a subsidiária russa do Google está tecnicamente falida desde 2022. A empresa já pagou vários bilhões de rublos em multas semelhantes, mas seus ativos na Rússia estão tão no vermelho que é improvável que eles serão capazes de obter algo valioso com isso.

Em agosto, o Google fechou contas do AdSense na Rússia, deixando de fora sua principal fonte de renda no país. No entanto, serviços como a Pesquisa Google, YouTube e Chrome ainda estão disponíveis para utilizadores russos, embora com um abrandamento notável devido ao abandono da infraestrutura por parte do Google na região. Enquanto isso, concorrentes locais como a Yandex estão tentando preencher esse vazio tecnológico.

Sanções e fechamento do espaço econômico

O bloqueio inicial dos canais russos foi motivado pelas sanções dos EUA para impedir a influência da mídia estatal russa em outros países. No entanto, a Rússia parece não estar a ajudar-se quando se trata de atrair empresas estrangeiras para a sua economia. Em Março, o país aprovou uma lei que proíbe a publicidade online por parte de “agentes estrangeiros”, um termo amplo que inclui basicamente qualquer entidade que o Kremlin considere “anti-Kremlin”.

A lógica por trás desse número se deve a uma multa inicial de 100 mil rublos por cada dia em que o Google mantém os canais bloqueados, dobrando a cada semana de descumprimento. Sem limite máximo, essa multa cresce exponencialmente e, bom… até uma criança do ensino fundamental pode ver isso rapidamente saindo do controle.